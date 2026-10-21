Sucesso entre fãs de K-Pop e League of Legends, K/DA retorna com EP 'FIRESTARTER'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Grupo virtual da Riot Games lançou EP com quatro faixas e anunciou participação na cerimônia de abertura do Mundial de LoL 2026, em novembro.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O K/DA, grupo virtual de pop criado pela Riot Games a partir de personagens de League of Legends, lançou o EP FIRESTARTER, com quatro faixas. O projeto reúne MIYEON e SOYEON, integrantes do i-dle, além das cantoras Sophie Powers e Mimi Webb.

O lançamento marca o retorno do grupo, formado pelas personagens Ahri, Akali, Evelynn e Kai'Sa. MIYEON volta a interpretar Ahri, enquanto SOYEON dá voz a Akali. Sophie Powers participa como Evelynn, e Mimi Webb assume os vocais de Kai'Sa.

O EP está disponível nas principais plataformas de streaming e inclui as músicas FIRESTARTER, WATCH ME, NEVER GOING BACK e GIRLS, esta última com participação da personagem DJ Sona.

Videoclipe de 'FIRESTARTER'

O lançamento também inclui o videoclipe oficial de FIRESTARTER, dirigido e produzido pela Fortiche Production, estúdio responsável pela animação da série Arcane, da Riot Games.

Segundo a empresa, o vídeo acumulou 9,2 milhões de visualizações em todo o mundo nas primeiras 24 horas após a publicação.

O K/DA estreou em 2018 com POP/STARS, música que ganhou popularidade nas plataformas digitais. Desde então, o grupo acumulou mais de 2,7 bilhões de reproduções e 1,8 bilhão de visualizações globais, de acordo com os dados divulgados pela Riot Games. POP/STARS também recebeu certificação de platina da Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos (RIAA).

K/DA se apresenta na abertura do Mundial de LoL 2026

O K/DA está entre as atrações anunciadas para a cerimônia de abertura do Mundial de League of Legends de 2026, marcada para 14 de novembro, no Barclays Center, em Nova York, nos Estados Unidos.

O evento, apresentado pela Mastercard, também contará com o coletivo virtual de hip-hop True Damage, segundo o comunicado da Riot Games.

Quem participa do EP 'FIRESTARTER'?

O projeto reúne artistas que já participaram de trabalhos ligados ao universo musical da Riot Games e nomes convidados para dar voz às personagens do grupo.

MIYEON: cantora, atriz e integrante sul-coreana do i-dle. Já interpretou Ahri em lançamentos anteriores do K/DA.

cantora, atriz e integrante sul-coreana do i-dle. Já interpretou Ahri em lançamentos anteriores do K/DA. SOYEON: rapper e produtora do i-dle, também participou de projetos musicais virtuais da Riot Games, como K/DA e True Damage.

rapper e produtora do i-dle, também participou de projetos musicais virtuais da Riot Games, como K/DA e True Damage. Sophie Powers: cantora, compositora e designer de moda que integra música e elementos visuais em seus projetos.

cantora, compositora e designer de moda que integra música e elementos visuais em seus projetos. Mimi Webb: cantora e compositora britânica indicada ao BRIT Award, conhecida por músicas pop e vocais expressivos.

Confira as faixas do EP 'FIRESTARTER'

FIRESTARTER

WATCH ME

NEVER GOING BACK

GIRLS (com DJ Sona)

O EP está disponível nas principais plataformas de streaming. A Riot Games também anunciou a pré-venda de produtos físicos relacionados ao lançamento, incluindo versões em CD e vinil de edição limitada.