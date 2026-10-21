Sucesso entre fãs de K-Pop e League of Legends, K/DA retorna com EP 'FIRESTARTER'
Grupo virtual da Riot Games lançou EP com quatro faixas e anunciou participação na cerimônia de abertura do Mundial de LoL 2026, em novembro.
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O K/DA, grupo virtual de pop criado pela Riot Games a partir de personagens de League of Legends, lançou o EP FIRESTARTER, com quatro faixas. O projeto reúne MIYEON e SOYEON, integrantes do i-dle, além das cantoras Sophie Powers e Mimi Webb.
O lançamento marca o retorno do grupo, formado pelas personagens Ahri, Akali, Evelynn e Kai'Sa. MIYEON volta a interpretar Ahri, enquanto SOYEON dá voz a Akali. Sophie Powers participa como Evelynn, e Mimi Webb assume os vocais de Kai'Sa.
O EP está disponível nas principais plataformas de streaming e inclui as músicas FIRESTARTER, WATCH ME, NEVER GOING BACK e GIRLS, esta última com participação da personagem DJ Sona.
Videoclipe de 'FIRESTARTER'
O lançamento também inclui o videoclipe oficial de FIRESTARTER, dirigido e produzido pela Fortiche Production, estúdio responsável pela animação da série Arcane, da Riot Games.
Segundo a empresa, o vídeo acumulou 9,2 milhões de visualizações em todo o mundo nas primeiras 24 horas após a publicação.
O K/DA estreou em 2018 com POP/STARS, música que ganhou popularidade nas plataformas digitais. Desde então, o grupo acumulou mais de 2,7 bilhões de reproduções e 1,8 bilhão de visualizações globais, de acordo com os dados divulgados pela Riot Games. POP/STARS também recebeu certificação de platina da Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos (RIAA).
K/DA se apresenta na abertura do Mundial de LoL 2026
O K/DA está entre as atrações anunciadas para a cerimônia de abertura do Mundial de League of Legends de 2026, marcada para 14 de novembro, no Barclays Center, em Nova York, nos Estados Unidos.
O evento, apresentado pela Mastercard, também contará com o coletivo virtual de hip-hop True Damage, segundo o comunicado da Riot Games.
Quem participa do EP 'FIRESTARTER'?
O projeto reúne artistas que já participaram de trabalhos ligados ao universo musical da Riot Games e nomes convidados para dar voz às personagens do grupo.
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- MIYEON: cantora, atriz e integrante sul-coreana do i-dle. Já interpretou Ahri em lançamentos anteriores do K/DA.
- SOYEON: rapper e produtora do i-dle, também participou de projetos musicais virtuais da Riot Games, como K/DA e True Damage.
- Sophie Powers: cantora, compositora e designer de moda que integra música e elementos visuais em seus projetos.
- Mimi Webb: cantora e compositora britânica indicada ao BRIT Award, conhecida por músicas pop e vocais expressivos.
Confira as faixas do EP 'FIRESTARTER'
- FIRESTARTER
- WATCH ME
- NEVER GOING BACK
- GIRLS (com DJ Sona)
O EP está disponível nas principais plataformas de streaming. A Riot Games também anunciou a pré-venda de produtos físicos relacionados ao lançamento, incluindo versões em CD e vinil de edição limitada.