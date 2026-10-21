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Cultura | Notícia

Peça "A Mulher no Espelho" investiga conflitos de identidade ao Teatro Arraial Ariano Suassuna

Protagonizado por Jaqueline Lince, o monólogo é uma adaptação da obra "O Homem no Espelho", do dramaturgo romeno Matei Vi?niec

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 11:16
"A Mulher no Espelho", da companhia maranhense Cia. no Ar!, chega ao Teatro Arraial Ariano Suassuna no dia 29 de outubro
"A Mulher no Espelho", da companhia maranhense Cia. no Ar!, chega ao Teatro Arraial Ariano Suassuna no dia 29 de outubro - Divulgação

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O Teatro Arraial Ariano Suassuna, localizado na Boa Vista, área central do Recife, recebe, no dia 29 de outubro, às 19h30, o espetáculo "A Mulher no Espelho", que investiga conflitos de identidade, solidão e saúde mental. A entrada é gratuita.

A peça da companhia maranhense Cia. no Ar! percorre sete cidades do Nordeste com apresentações e debates mediados por psicanalistas. A direção criadora é de Eduardo Medeiros e a direção de cena é de Igor Kayroz.

A apresentação reúne elementos do Teatro do Absurdo, que retrata a falta de sentido da existência humana, e da estética noir, cenografia minimalista e iluminação sombria.

Protagonizado por Jaqueline Lince, o monólogo é adaptado da obra “O Homem no Espelho”, do dramaturgo romeno Matei Viniec. Na trama, uma mulher passa a ouvir uma voz misteriosa vinda do espelho do banheiro e mergulha em um confronto entre realidade, delírio e identidade.

A turnê passa ainda por Fortaleza (CE), Mossoró (RN), Cajazeiras (PB), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB) e São Luís (MA), levando a diferentes públicos.

Serviço

Espetáculo “A Mulher no Espelho”
Data: 29 de outubro
Horário: 19h30
Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna – Rua da Aurora, 457, Boa Vista
Entrada gratuita

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O Teatro Arraial Ariano Suassuna, localizado na Boa Vista, área central do Recife, recebe, no dia 29 de outubro, às 19h30, o espetáculo "A Mulher no Espelho", que investiga conflitos de identidade, solidão e saúde mental. A entrada é gratuita.

A peça da companhia maranhense Cia. no Ar! percorre sete cidades do Nordeste com apresentações e debates mediados por psicanalistas. A direção criadora é de Eduardo Medeiros e a direção de cena é de Igor Kayroz.

A apresentação reúne elementos do Teatro do Absurdo, que retrata a falta de sentido da existência humana, e da estética noir, cenografia minimalista e iluminação sombria.

Protagonizado por Jaqueline Lince, o monólogo é adaptado da obra “O Homem no Espelho”, do dramaturgo romeno Matei Viniec. Na trama, uma mulher passa a ouvir uma voz misteriosa vinda do espelho do banheiro e mergulha em um confronto entre realidade, delírio e identidade.

A turnê passa ainda por Fortaleza (CE), Mossoró (RN), Cajazeiras (PB), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB) e São Luís (MA), levando a diferentes públicos.

Serviço

Espetáculo “A Mulher no Espelho”
Data: 29 de outubro
Horário: 19h30
Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna – Rua da Aurora, 457, Boa Vista
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