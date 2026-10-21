Peça "A Mulher no Espelho" investiga conflitos de identidade ao Teatro Arraial Ariano Suassuna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Protagonizado por Jaqueline Lince, o monólogo é uma adaptação da obra "O Homem no Espelho", do dramaturgo romeno Matei Vi?niec

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O Teatro Arraial Ariano Suassuna, localizado na Boa Vista, área central do Recife, recebe, no dia 29 de outubro, às 19h30, o espetáculo "A Mulher no Espelho", que investiga conflitos de identidade, solidão e saúde mental. A entrada é gratuita.

A peça da companhia maranhense Cia. no Ar! percorre sete cidades do Nordeste com apresentações e debates mediados por psicanalistas. A direção criadora é de Eduardo Medeiros e a direção de cena é de Igor Kayroz.

A apresentação reúne elementos do Teatro do Absurdo, que retrata a falta de sentido da existência humana, e da estética noir, cenografia minimalista e iluminação sombria.

Protagonizado por Jaqueline Lince, o monólogo é adaptado da obra “O Homem no Espelho”, do dramaturgo romeno Matei Viniec. Na trama, uma mulher passa a ouvir uma voz misteriosa vinda do espelho do banheiro e mergulha em um confronto entre realidade, delírio e identidade.

A turnê passa ainda por Fortaleza (CE), Mossoró (RN), Cajazeiras (PB), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB) e São Luís (MA), levando a diferentes públicos.

Serviço

Espetáculo “A Mulher no Espelho”

Data: 29 de outubro

Horário: 19h30

Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna – Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Entrada gratuita

