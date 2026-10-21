Galeria no Pina estreia com mostra dedicada às quatro décadas da trajetória de Wellington Virgolino

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Abertura será nesta quinta-feira (22), às 19h, com retrospectiva de obras das décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980, sob curadoria de Roberto Nóbrega

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O bairro do Pina, Zona Sul do Recife, vai receber uma nova galeria de arte. A Terra Brasilis inaugura, nesta quinta-feira (22), às 19h, uma nova unidade na cidade.

A abertura será marcada pela exposição “O Universo de Wellington Virgolino”, uma retrospectiva dedicada ao pintor pernambucano Wellington Virgolino (1929–1988), um dos nomes de destaque das artes plásticas de Pernambuco.

Escultor, gravador, desenhista e pintor, Virgolino usava a arte para representar as cenas do cotidiano, as questões sociais e os sentimentos do trabalhador brasileiro.

Reconhecido por sua linguagem figurativa singular, o artista desenvolveu uma pintura marcada por cores intensas, personagens expressivos e elementos da natureza, especialmente flores e folhagens.

Galeria Terra Brasilis inaugura nova unidade com exposição "O Universo de Wellington Virgolino" - Divulgação Galeria Terra Brasilis inaugura nova unidade com exposição "O Universo de Wellington Virgolino" - Divulgação Galeria Terra Brasilis inaugura nova unidade com exposição "O Universo de Wellington Virgolino" - Divulgação

A mostra da Terra Brasilis tem curadoria do colecionador Roberto Nóbrega e vai reunir obras das décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980, provenientes do acervo da galeria, de coleções particulares e do acervo da família do artista.

A retrospectiva permitirá ao público acompanhar diferentes fases de sua trajetória artística e as transformações de sua linguagem pictórica ao longo de quatro décadas.

Dirigida por Ricardo Bandeira de Melo, a Galeria Terra Brasilis foi fundada em 2022 e conta com unidades em Casa Forte, Zona Norte do Recife, e em João Pessoa, na Paraíba.

Serviço

Inauguração da Galeria Terra Brasilis – Unidade Pina

Exposição: “O Universo de Wellington Virgolino”

Data: 22 de outubro

Horário: 19h

Local: Rua Capitão Rebelinho, 65, Pina

