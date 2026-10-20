Recife recebe montagem licenciada do musical 'Grease' no Teatro Luiz Mendonça

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Espetáculo do Centro de Artes Grupo Vida reúne 50 artistas nos dias 23 e 24 de outubro; temporada arrecada alimentos para doação

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O Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, no Recife, recebe nos dias 23 e 24 de outubro a montagem do musical Grease. Produzida pelo Centro de Artes Grupo Vida a partir de licenciamento oficial concedido pela Theatrical Rights Worldwide (TRW), a atração reúne 50 artistas em cena para apresentações com música e dança executadas ao vivo, sempre às 20h.

Com duração aproximada de duas horas, a produção pernambucana traz um elenco com idades entre 18 e 50 anos.

Equipe e estrutura da montagem

A direção geral do projeto é assinada por Rita Vieira, responsável pelo Centro de Artes Grupo Vida, com direção artística de Alexandre Guimarães e direção musical de Jessé Miquéas. O trabalho coreográfico é dividido entre Talita Carvalho, Lucas Maia e Bianca Morena, que responde pelas sequências de sapateado.

Criado em 1971 por Jim Jacobs e Warren Casey, o espetáculo acompanha o relacionamento entre os jovens Danny e Sandy na Califórnia de 1959, abordando os conflitos e interações dos grupos secundaristas da época. A obra teve sua circulação expandida internacionalmente após a adaptação cinematográfica lançada em 1978.

Ação social e serviço

A temporada inclui uma modalidade de ingresso social vinculada à doação de mantimentos, que serão repassados ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões de Pernambuco (SATED-PE).

Datas: 23 e 24 de outubro

Horário: 20h

Local: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife)

Ingressos: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia-entrada) e a partir de R$ 80 (ingresso social)

Vendas: Site do Teatro Luiz Mendonça e secretaria do Centro de Artes Grupo Vida

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (81) 99999-8483