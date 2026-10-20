Pabllo Vittar: "Recife é parada obrigatória para os meus shows"
Artista apresenta turnê Halloween da Pabllo pela primeira vez no Classic Hall, em Olinda, nesta sexta-feira (23), com tema "Circo dos Horrores"
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Pela primeira vez em Pernambuco, o Halloween da Pabllo chega ao Classic Hall, em Olinda, nesta sexta-feira (23). Comandada pela cantora Pabllo Vittar, a festa temática de Dia das Bruxas terá como destaque o conceito “Circo dos Horrores”. Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão à venda pela plataforma Uhuu.com.
A edição de 2026 conta com cenário e figurinos criados especialmente para o projeto. Em entrevista ao JC, Pabllo contou que a principal inspiração para o espetáculo foi o álbum “Circus”, lançado em 2008 pela cantora Britney Spears.
“É o álbum que mais ouvi no ano passado e um dos que mais amo da música pop. Vai ter muita coreografia, muito pop e também muito eletrônico”, adiantou a artista.
No dia 1º de outubro, Pabllo lançou seu sétimo álbum, “LOST IN LUST”. O trabalho reúne músicas em inglês e espanhol, com influências da música pop, da dance music e de outras vertentes da música eletrônica.
Criado em 2019, o Halloween da Pabllo se tornou uma turnê em 2025 e chegou ao Nordeste apenas neste ano.
“Será bem especial porque estou levando a festa para algumas cidades pela primeira vez. Estou ansiosa para viver esse momento com o público de Recife. É uma terra que eu amo e que sempre me recebe com muito carinho. Recife sempre abraçou todos os meus projetos, é parada obrigatória para os meus shows”, afirmou.
O repertório vai reunir sucessos dos dez anos de carreira da cantora, faixas do álbum “LOST IN LUST” e um bloco dedicado ao Club Vittar, seu projeto de discotecagem. A participação como DJ é uma das novidades da edição deste ano.
“Essa é uma novidade da turnê deste ano: vou apresentar meu show e um trecho do meu projeto como DJ”, explicou.
Serviço
Halloween da Pabllo
Data: 23 de outubro
Horário: 23h
Local: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 130, na plataforma Uhuu.com