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Cultura | Notícia

Olinda recebe formação gratuita para agentes culturais da periferia

Curso oferece 20 vagas para moradores da Região Metropolitana do Recife, com prioridade para grupos com menos acesso à capacitação

Por JC Publicado em 20/10/2026 às 11:30
Lab PX abre inscrições para 2ª edição de formação de agentes culturais em Peixinhos
Lab PX abre inscrições para 2ª edição de formação de agentes culturais em Peixinhos - Divulgação

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Pessoas que atuam na cultura e buscam ampliar seus conhecimentos sobre produção cultural, políticas públicas e acesso a editais podem se inscrever na segunda edição do LAB PX. A formação gratuita é voltada a agentes culturais da periferia e recebe inscrições até 22 de outubro.

Realizado pela PX Produtora, o laboratório oferece aulas teóricas e práticas sobre currículo, portfólio, produção cultural, políticas públicas, editais e elaboração de projetos.

As aulas serão realizadas aos sábados, de 14 de novembro a 19 de dezembro, das 9h às 16h30, na Associação dos Moradores de Peixinhos, em Olinda. Ao todo, serão selecionadas 20 pessoas, que receberão uma bolsa-permanência de R$ 250 para auxiliar na participação durante a formação.

Podem se inscrever pessoas com idades entre 18 e 45 anos que residam na Região Metropolitana do Recife (RMR). Mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, moradores de periferias e pessoas com menos acesso a formações têm prioridade no processo seletivo. O resultado será divulgado no dia 28 de outubro.

Durante o laboratório, a multiartista, designer de moda e gestora cultural Odara Passos e a fotógrafa, produtora e comunicadora popular Thays Medusa compartilharão experiências no mercado criativo, com foco no trabalho com identidades e narrativas negras e periféricas.

A primeira edição do LAB PX recebeu 46 inscrições de pessoas que atuam em diferentes linguagens artísticas, como música, dança, audiovisual, grafite, artes visuais, produção cultural, moda, literatura, circo e design. Entre os participantes, mais de 60% não tinham experiência prévia com editais.

“O primeiro LAB PX mostrou pra gente que existe uma demanda muito grande, principalmente nas periferias, por acesso a informações e ferramentas para conseguir chegar aos editais”, destaca Kananda PX, produtora cultural, DJ e idealizadora do projeto.

O LAB PX é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com incentivo do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura.

Serviço

LAB PX - 2ª Edição
Qualificação em Produção Cultural e Acesso às Políticas Públicas para Agentes Periféricas(os)
Concepção e direção: PX Produtora
Apoio: Associação dos Moradores das Vilas da Cohab e Comerciários de Peixinhos
Inscrições: até 22 de outubro
Local: Associação dos Moradores das Vilas da Cohab e Comerciários de Peixinhos – Avenida Nacional, 326, Peixinhos, Olinda
Encontros: 14 de novembro, 21 de novembro, 28 de novembro, 5 de dezembro e 19 de dezembro
Horário: 9h às 16h30
Carga horária: 30 horas presenciais
Vagas: 20
Formação gratuita

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