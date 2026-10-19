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Cultura | Notícia

Terreiro Xambá, em Olinda, recebe oficina gratuita de dança e percussão

"Roda Contracolonial" reúne práticas corporais, musicalidade e saberes ancestrais e será conduzida por Thúlio Xambá e Breno Liberato

Por JC Publicado em 19/10/2026 às 12:32
Olinda recebe a oficina de percussão "Roda Contracolonial" de 29 a 31 de outubro
Olinda recebe a oficina de percussão "Roda Contracolonial" de 29 a 31 de outubro - Divulgação

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O Quilombo Urbano Xambá, em Olinda, vai receber, entre 29 e 31 de outubro, a oficina gratuita “Roda Contracolonial”, com 25 pessoas selecionadas. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Even3.

A formação articula dança, corpo, percussão, território, memória e ancestralidade a partir do conceito de “contracolonialismo” desenvolvido por Negro Bispo.

Podem se inscrever pessoas com idade entre 12 e 85 anos, sem necessidade de experiência prévia com dança ou percussão. Serão reservadas 70% das vagas para pessoas residentes no território.

Os selecionados e demais informações podem ser consultados no Instagram do projeto: @roda_contracolonial.

A condução será feita pelos artistas-educadores Thúlio Xambá, que lidera a experiência percussiva e o diálogo com os instrumentos, e Breno Liberato, responsável pelo trabalho corporal e pelas rodas de conversa sobre contracolonialidade.

A edição ainda contará com a presença da consultora pedagógica Joana Maria, participando da Festa da Confluência, no dia 1º de novembro. A atividade terá intérprete de Libras e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Em novembro, a oficina será realizada no Quilombo Castainho, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

A iniciativa conta com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

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