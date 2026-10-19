Terreiro Xambá, em Olinda, recebe oficina gratuita de dança e percussão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Roda Contracolonial" reúne práticas corporais, musicalidade e saberes ancestrais e será conduzida por Thúlio Xambá e Breno Liberato

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Quilombo Urbano Xambá, em Olinda, vai receber, entre 29 e 31 de outubro, a oficina gratuita “Roda Contracolonial”, com 25 pessoas selecionadas. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Even3.



A formação articula dança, corpo, percussão, território, memória e ancestralidade a partir do conceito de “contracolonialismo” desenvolvido por Negro Bispo.

Podem se inscrever pessoas com idade entre 12 e 85 anos, sem necessidade de experiência prévia com dança ou percussão. Serão reservadas 70% das vagas para pessoas residentes no território.

Os selecionados e demais informações podem ser consultados no Instagram do projeto: @roda_contracolonial.

A condução será feita pelos artistas-educadores Thúlio Xambá, que lidera a experiência percussiva e o diálogo com os instrumentos, e Breno Liberato, responsável pelo trabalho corporal e pelas rodas de conversa sobre contracolonialidade.

A edição ainda contará com a presença da consultora pedagógica Joana Maria, participando da Festa da Confluência, no dia 1º de novembro. A atividade terá intérprete de Libras e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Em novembro, a oficina será realizada no Quilombo Castainho, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

A iniciativa conta com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

