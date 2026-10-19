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Cultura | Notícia

Mostra Cine Rua Infantil promove oficinas gratuitas em três bairros do Recife

As atividades ocorrem no Ibura, na Várzea e no Pina, com produção de curtas documentais feitos a partir do olhar das crianças sobre as comunidades

Por Fagner Clemente Publicado em 19/10/2026 às 17:23
Mostra Cine Rua Infantil promove oficinas gratuitas em três bairros do Recife
Mostra Cine Rua Infantil promove oficinas gratuitas em três bairros do Recife - Thays Medusa

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A programação começou neste mês de outubro e segue até novembro, com encontros gratuitos em espaços comunitários do Recife. A iniciativa prevê a produção de três curtas-metragens documentais, com lançamento previsto para dezembro. Os filmes serão construídos a partir das histórias e das experiências das crianças nos locais onde vivem.

As oficinas são realizadas no Ibura, na Zona Sul, na Várzea, na Zona Oeste, e no Pina, também na Zona Sul da capital pernambucana. A proposta é aproximar o público infantil da produção audiovisual e estimular a expressão de suas vivências por meio do cinema.

A formação é conduzida pela fotógrafa, artista e educadora popular Layane Santos, natural da comunidade do Coque, no Recife. Durante os encontros, as crianças aprendem a utilizar o celular para registrar imagens, sons e cenas, além de explorar técnicas como enquadramento e iluminação.

Segundo a facilitadora, a proposta vai além do aprendizado técnico e busca incentivar a criatividade, a escuta e o trabalho coletivo. As atividades também abrem espaço para que as crianças contem suas próprias histórias e compartilhem suas percepções sobre os territórios onde vivem.

Programação das oficinas

No Ibura, os encontros ocorrem na Horta Comunitária Mãos de Milagres, nos dias 21, 24 e 28 de outubro e 7 de novembro. Nas quartas-feiras, as atividades acontecem das 15h às 17h. Aos sábados, o horário é das 10h às 12h.

Na Várzea, a Associação Gris Espaço Solidário recebe as oficinas nos dias 23 e 24 de outubro e 6 e 7 de novembro. Às sextas-feiras, os encontros são das 15h às 17h. Aos sábados, acontecem das 14h às 16h.

Já no Pina, as atividades serão realizadas no Compaz Atriz Leda Alves, na comunidade do Bode, nos dias 27 de outubro, 3 e 5 de novembro, das 15h às 17h30.

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Mostra Cine Rua Infantil

Idealizada pela produtora cultural e pedagoga Palas Camila, a Mostra Cine Rua Infantil busca ampliar o acesso ao cinema e incentivar a produção audiovisual entre crianças de comunidades recifenses. O projeto também promove atividades educativas e exibições de filmes em espaços públicos.

A primeira edição foi realizada em 2023, com a exibição de 17 filmes em locais como a Praça Dom Vital, o Pátio de São Pedro e a Praça do Diário, no Centro do Recife. Em 2025, a segunda edição contou com atividades educativas e exibições na Rua da Imperatriz, no Pátio de São Pedro e na Ilha de Santa Terezinha, em Santo Amaro.

A terceira edição conta com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), com financiamento da Prefeitura do Recife.

RESUMO DA PROGRAMAÇÂO

Ibura (Horta Comunitária Mãos de Milagres - Rua Cantora Clara Nunes, s/n)

21 de outubro (quarta-feira) - 15h às 17h

24 de outubro (sábado) - 10h às 12h

28 de outubro (quarta-feira) - 15h às 17h

07 de novembro (sábado) - 10h às 12h

Várzea (Associação Gris Espaço Solidário - Rua Diogo Barbosa Machado, nº15)

23 de outubro (sexta-feira) - 15h às 17h

24 de outubro (sábado) - 14h às 16h

06 de novembro (sexta-feira) - 15h às 17h

07 de novembro (sábado) - 14h às 16h

Pina (Compaz Atriz Leda Alves - Rua José Rodrigues, nº 586)

27 de outubro (terça-feira) - 15h às 17h30

03 de novembro (quarta-feira) - 15h às 17h30

05 de novembro (sexta-feira) - 15h às 17h30

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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