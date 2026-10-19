Marco Nanini é vaiado após intérprete de Libras deixar peça

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O episódio envolvendo o ator ocorreu durante sessão da peça Fim de Partida, no último domingo (18), no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre

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Marco Nanini foi vaiado durante sessão da peça Fim de Partida no último domingo, 18, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre.

Em postagens nas redes sociais, espectadores relataram que o ator teria, supostamente, reclamado do posicionamento de uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), que estaria gerando sombras que atrapalhavam sua visão. A produtora responsável pelo espetáculo confirmou o problema de iluminação e lamentou o ocorrido.

Vídeos que circulam na internet mostram as vaias da plateia. Segundo relatos dos usuários, a apresentação foi interrompida e, depois, retomada sem a presença dos intérpretes.

Ainda de acordo com os relatos, pessoas surdas teriam deixado a peça, ao lado de outros espectadores.

Produtora se pronuncia

A Pequena Central de Produções Artísticas, produtora responsável pela peça e que tem Nanini entre seus sócios, publicou comunicado e se desculpou pelo ocorrido.

"Durante a apresentação, foi identificado um problema de compatibilidade entre o posicionamento da intérprete de Libras e a iluminação do espetáculo", diz o texto. "A sessão foi brevemente interrompida para que a produção e a equipe da Fundação Theatro São Pedro buscassem uma solução. Não foi possível resolver o problema naquele momento, e a apresentação foi retomada sem interpretação em Libras, comprometendo o acesso do público surdo ao espetáculo."

Na postagem, a empresa ainda reconhece que "falhou ao não verificar previamente as condições técnicas necessárias à realização de sessão com interpretação em Libras neste teatro".

"Assumimos inteira responsabilidade por essa falha e por suas consequências", completa a declaração. A produtora também reforçou seu compromisso com a acessibilidade.

A Fundação Theatro São Pedro, responsável pelo complexo Multiplaco Eva Sopher, também se manifestou e lamentou a situação: "Diante da situação, a equipe da Fundação atuou diretamente na mediação entre os envolvidos, buscando alternativas técnicas que permitissem a continuidade do espetáculo e a manutenção das condições adequadas de acessibilidade. Apesar das possibilidades avaliadas e dos esforços empreendidos, não foi possível encontrar uma solução que contemplasse todas as necessidades envolvidas naquele momento, e a peça voltou a ser apresentada sem a interpretação de Libras".

"A Fundação lamenta muito o ocorrido, especialmente os prejuízos causados à comunidade surda presente. O compromisso com acessibilidade é um dos pilares da instituição, que entende que cultura se faz com o acesso e o respeito a todos os públicos", concluiu o comunicado.