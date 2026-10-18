Quem foi Lua Blanco, atriz de ‘Rebelde Brasil’ que morreu aos 39 anos
Lua dividiu o protagonismo da novela ao lado de Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Chay Suede
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Morreu neste domingo, 18, a atriz Lua Blanco, conhecida por seu papel como Roberta na versão brasileira da novela Rebelde, aos 39 anos. A informação foi confirmada por familiares da atriz nas redes sociais. Segundo Daniel Blanco, irmão de Lua, ela fazia um tratamento contra um câncer nos últimos meses.
A atriz marcou uma geração com seu papel na novela entre 2011 e 2012 e colecionava fã-clubes. Roberta era uma jovem questionadora de personalidade forte. Na versão original do sucesso mexicano, a personagem foi interpretada por Dulce María.
Lua dividiu o protagonismo da novela ao lado de Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Chay Suede.
Lua nasceu em São Paulo e começou a carreira artística como vocalista da banda Lágrima Flor. Ela era neta do arquiteto e músico, Billy Blanco, grande nome da bossa nova.
A artista começou a atuar como atriz no teatro e, em 2008, migrou para a televisão na novela Três Irmãs, da Rede Globo. Na emissora, Lua também chegou a integrar o elenco de Malhação, Aventuras do Didi e apresentou o programa infantil TV Globinho.
Após o sucesso na TV, ela voltou a investir na carreira como cantora. Ao todo, ela lançou dois álbuns: Mão no Sonho, de 2016, e Órbita, de 2023. Nas redes sociais, Lua compartilhava registros de sua rotina, mas não chegou a comentar sobre o diagnóstico de câncer.
Integrantes do elenco lamentam morte
A atriz mexicana Dulce María e integrantes do elenco da versão brasileira da novela Rebelde lamentaram a morte de Lua Blanco.
"Completamente em choque", escreveu Dulce em um story no Instagram. "Peço a Deus que dê força e resignação aos seus familiares, amigos e fãs. Envio um abraço com todo o meu carinho Voa alto, Lua bonita."
Sophia Abrahão, que interpretou a personagem Alice na novela, fez uma publicação na rede social relembrando a trajetória ao lado de Lua. "Foram tantos anos dividindo uma história, tantos momentos, tantas risadas, tantos desafios... Crescemos juntas em meio a tudo aquilo e vivemos coisas que vão estar para sempre guardadas em um lugar muito especial da minha memória e do meu coração", escreveu.
Micael Borges, que interpretou o personagem Pedro, gravou um vídeo em que falou sobre "gratidão" aos momentos vividos com Lua e desejou condolências aos familiares. "Todo o meu respeito, carinho e amor", disse.
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Arthur Aguiar, que viveu Diego, par romântico da personagem da atriz na novela, compartilhou um registro da última vez em que se encontrou com Lua. "Que bom que ainda tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos os que ficaram", escreveu