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Cultura | Notícia

Morre Lua Blanco, atriz que interpretou Roberta na novela Rebelde Brasil, aos 39 anos

Em publicação nas redes sociais, familiares da atriz, cantora e compositora afirmaram que Lua lutava contra um câncer nos últimos meses de vida

Por JC Publicado em 18/10/2026 às 13:52
Atriz Lua Blanco faleceu aos 39 anos
Atriz Lua Blanco faleceu aos 39 anos - Reprodução/Instagram

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A atriz, cantora e compositora brasileira Lua Blanco, conhecida por interpretar a personagem Roberta Messi na novela Rebelde Brasil em 2011 e 2012, faleceu neste domingo (18), aos 39 anos.

A morte foi confirmada por familiares da artista, através das redes sociais. Segundo a publicação, Lua Blanco lutava contra um câncer nos últimos meses de vida.

"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre", diz o texto.

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