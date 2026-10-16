Luedji Luna volta ao Recife com turnê "Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe"
Show acontece neste sábado, 17 de outubro, na Concha Acústica da UFPE, e reúne canções dos álbuns "Um Mar Pra Cada Um" e "Antes Que A Terra Acabe"
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A cantora baiana Luedji Luna chega ao Recife neste sábado (17) com a turnê “Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe”. A apresentação será na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste da capital, com ingressos a partir de R$ 120, disponíveis na plataforma Shotgun.
O show reúne canções dos álbuns “Um Mar Pra Cada Um” e “Antes Que A Terra Acabe”, lançados em 2025, em uma experiência que percorre temas como amor, desejo, ancestralidade, identidade e pertencimento.
Em “Um Mar Pra Cada Um”, Luedji Luna busca romper com estereótipos historicamente associados às narrativas amorosas de mulheres negras. O trabalho conquistou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira.
A artista destaca que a turnê foi pensada para fortalecer a conexão com o público, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
“Tenho uma conexão muito especial com o público do Norte e do Nordeste. São regiões que sempre acolheram minha música de maneira muito generosa e onde construí encontros marcantes ao longo dos anos”, destaca Luedji.
O projeto tem apoio do Natura Musical. Para Julia Ceschin, head global de brand experience da Natura e Avon, iniciativas como essa contribuem para ampliar a circulação de artistas e fortalecer a cena musical.
“Além de novos lançamentos, é muito importante fomentar a experiência presencial de música ao vivo, o encontro entre artistas e seu público, com uma curadoria inovadora. Projetos como esse são fundamentais para a circulação dos artistas, construção de público e fortalecimento da cena local”, afirma.
Serviço
Turnê “Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe”, de Luedji Luna
Data: 17 de outubro
Local: Concha Acústica da UFPE
Ingressos: Shotgun