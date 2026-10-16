FLUP PE abre inscrições para formação literária gratuita de 30 mulheres em Pernambuco
Seleção recebe textos inéditos até 6 de novembro e prevê formação em prosa e poesia, com possibilidade de publicação em coletânea
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A Festa Literária das Periferias de Pernambuco (FLUP PE) está com inscrições abertas para selecionar até 30 mulheres para uma formação literária gratuita. As candidatas devem ter mais de 18 anos e morar em periferias, quilombos, aldeias ou comunidades da Região Metropolitana do Recife.
Para concorrer, é necessário preencher o formulário disponível no perfil @flup.pe.2026 e enviar um texto inédito em prosa ou poesia, inspirado no tema “Do silêncio à palavra: quantas vozes ecoam em mim?”. Não é exigida experiência prévia com literatura, mas os trabalhos não podem ter sido publicados anteriormente, inclusive nas redes sociais.
Como participar da seleção
O texto deve ter até duas páginas ou mil palavras, ser enviado em PDF e não conter o nome da autora. A avaliação considerará originalidade, criatividade, qualidade literária e relação com o tema proposto. Trabalhos com indícios de uso de inteligência artificial serão desclassificados.
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As inscrições ficam abertas até 6 de novembro, e a seleção dos textos ocorrerá entre os dias 9 e 20 do mesmo mês. A divulgação do resultado inicial está prevista para 23 de novembro e publicação da lista definitiva no dia 30.
As selecionadas participarão de atividades de formação e mentoria, com encontros virtuais previstos entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027. A iniciativa poderá resultar na publicação de uma coletânea de prosa e poesia.
As homenageadas da edição
A edição deste ano homenageia Mirtes Renata Santana de Souza, ativista que passou a atuar na defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas após a morte do filho, Miguel Otávio, em 2020, e Laudelina de Campos Melo, pioneira na organização dessas trabalhadoras no Brasil.
A programação inclui ainda um ciclo de palestras, debates e oficinas entre 11 e 13 de dezembro, no Compaz Dom Hélder Câmara, no Recife. As atividades abordarão temas como feminismo negro, ancestralidade, memória e literatura. A programação será obrigatória para as selecionadas e aberta ao público.
Serviço
- Inscrições até 6 de novembro de 2026;
- Quem pode participar: mulheres maiores de 18 anos residentes em periferias, quilombos, aldeias ou comunidades da Região Metropolitana do Recife;
- Inscrição pelo formulário;
- Resultado definitivo dia 30 de novembro.