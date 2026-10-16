FLUP PE abre inscrições para formação literária gratuita de 30 mulheres em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção recebe textos inéditos até 6 de novembro e prevê formação em prosa e poesia, com possibilidade de publicação em coletânea

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A Festa Literária das Periferias de Pernambuco (FLUP PE) está com inscrições abertas para selecionar até 30 mulheres para uma formação literária gratuita. As candidatas devem ter mais de 18 anos e morar em periferias, quilombos, aldeias ou comunidades da Região Metropolitana do Recife.

Para concorrer, é necessário preencher o formulário disponível no perfil @flup.pe.2026 e enviar um texto inédito em prosa ou poesia, inspirado no tema “Do silêncio à palavra: quantas vozes ecoam em mim?”. Não é exigida experiência prévia com literatura, mas os trabalhos não podem ter sido publicados anteriormente, inclusive nas redes sociais.

Como participar da seleção

O texto deve ter até duas páginas ou mil palavras, ser enviado em PDF e não conter o nome da autora. A avaliação considerará originalidade, criatividade, qualidade literária e relação com o tema proposto. Trabalhos com indícios de uso de inteligência artificial serão desclassificados.

As inscrições ficam abertas até 6 de novembro, e a seleção dos textos ocorrerá entre os dias 9 e 20 do mesmo mês. A divulgação do resultado inicial está prevista para 23 de novembro e publicação da lista definitiva no dia 30.

As selecionadas participarão de atividades de formação e mentoria, com encontros virtuais previstos entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027. A iniciativa poderá resultar na publicação de uma coletânea de prosa e poesia.

As homenageadas da edição

A edição deste ano homenageia Mirtes Renata Santana de Souza, ativista que passou a atuar na defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas após a morte do filho, Miguel Otávio, em 2020, e Laudelina de Campos Melo, pioneira na organização dessas trabalhadoras no Brasil.

A programação inclui ainda um ciclo de palestras, debates e oficinas entre 11 e 13 de dezembro, no Compaz Dom Hélder Câmara, no Recife. As atividades abordarão temas como feminismo negro, ancestralidade, memória e literatura. A programação será obrigatória para as selecionadas e aberta ao público.

Serviço

Inscrições até 6 de novembro de 2026;

até 6 de novembro de 2026; Quem pode participar : mulheres maiores de 18 anos residentes em periferias, quilombos, aldeias ou comunidades da Região Metropolitana do Recife;

: mulheres maiores de 18 anos residentes em periferias, quilombos, aldeias ou comunidades da Região Metropolitana do Recife; Inscrição pelo formulário;



Resultado definitivo dia 30 de novembro.

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