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Cultura | Notícia

Espetáculo investiga discursos sobre identidade do Nordeste, na CAIXA Cultural Recife

Por meio do humor, a montagem, em cartaz até 24 de outubro, provoca o público a refletir sobre comportamentos e imagens estereotipadas da região

Por JC Publicado em 16/10/2026 às 9:23
CAIXA Cultural Recife apresenta espetáculo "A Invenção do Nordeste", com o Grupo Carmin
CAIXA Cultural Recife apresenta espetáculo "A Invenção do Nordeste", com o Grupo Carmin - Carlos Gomes/Divulgação

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A CAIXA Cultural Recife apresenta, até 24 de outubro, a nova temporada do espetáculo “A Invenção do Nordeste”, do Grupo Carmin, do Rio Grande do Nordeste. Dirigida por Quitéria Kelly, a peça investiga questões relacionadas à identidade nordestina e às formas de representação da região.

As apresentações serão realizadas de quinta a sábado, às 19h30, com entrada a partir de R$ 15.

Por meio do humor, a montagem provoca o público a refletir sobre discursos, comportamentos e imagens estereotipadas frequentemente associados ao Nordeste.

A peça parte de situações vivenciadas pelos integrantes do grupo durante a circulação do espetáculo por diferentes regiões brasileiras para investigar como o Nordeste é visto, representado e, muitas vezes, reduzido a determinadas imagens e lugares-comuns.

As apresentações contam com recursos de acessibilidade, com intérpretes de Libras, aos sábados, e bate-papo após os espetáculos também com Libras.

Serviço

Espetáculo “A Invenção do Nordeste”
Local: CAIXA Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Data: 15 a 24 de outubro (de quinta a sábado)
Horário: 19h30
Ingressos: a partir de R$ 15

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