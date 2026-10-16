Espetáculo investiga discursos sobre identidade do Nordeste, na CAIXA Cultural Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Por meio do humor, a montagem, em cartaz até 24 de outubro, provoca o público a refletir sobre comportamentos e imagens estereotipadas da região

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A CAIXA Cultural Recife apresenta, até 24 de outubro, a nova temporada do espetáculo “A Invenção do Nordeste”, do Grupo Carmin, do Rio Grande do Nordeste. Dirigida por Quitéria Kelly, a peça investiga questões relacionadas à identidade nordestina e às formas de representação da região.

As apresentações serão realizadas de quinta a sábado, às 19h30, com entrada a partir de R$ 15.

Por meio do humor, a montagem provoca o público a refletir sobre discursos, comportamentos e imagens estereotipadas frequentemente associados ao Nordeste.

A peça parte de situações vivenciadas pelos integrantes do grupo durante a circulação do espetáculo por diferentes regiões brasileiras para investigar como o Nordeste é visto, representado e, muitas vezes, reduzido a determinadas imagens e lugares-comuns.

As apresentações contam com recursos de acessibilidade, com intérpretes de Libras, aos sábados, e bate-papo após os espetáculos também com Libras.

Serviço

Espetáculo “A Invenção do Nordeste”

Local: CAIXA Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Data: 15 a 24 de outubro (de quinta a sábado)

Horário: 19h30

Ingressos: a partir de R$ 15

