Governo de Pernambuco seleciona artistas para Carnaval e São João 2027
Inscrições para propostas artísticas e culturais são gratuitas e podem ser feitas de 20 de outubro a 10 de novembro, pelo Mapa Cultural de Pernambuco
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O Governo de Pernambuco lançou, nesta quarta-feira (14), o Edital Caju - Convocatória dos Ciclos Carnavalesco e Junino de 2027, um chamamento para selecionar propostas artísticas e culturais para compor as programações de Carnaval e São João realizadas ou apoiadas pelo Governo do Estado.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 20 de outubro a 10 de novembro, pelo Mapa Cultural de Pernambuco. O edital é interativo e possui recursos de acessibilidade, como audiodescrição, alto contraste e tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Podem participar da seleção artistas individuais, grupos, bandas, trios, coletivos, companhias e outras formações artísticas com vínculo com Pernambuco e pelo menos seis meses de atuação artística e cultural comprovada.
Para realizar a inscrição, o proponente deverá possuir cadastro como Agente Individual no Mapa Cultural de Pernambuco, preencher o formulário da convocatória e anexar a documentação exigida.
O resultado preliminar será divulgado em 25 de novembro e a análise artística está prevista para o período de 14 a 18 de dezembro. O resultado final deve ser publicado em 23 de dezembro.
Segundo o Governo do Estado, a unificação dos ciclos carnavalesco e junino em uma mesma convocatória permite antecipar o planejamento das festividades e ampliar as oportunidades de circulação da produção cultural pernambucana.
As apresentações poderão acontecer nos municípios das 14 Regiões de Desenvolvimento do Estado, contemplando desde manifestações tradicionais até diferentes expressões da música e da dança.
A convocatória é realizada pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).
O Edital Caju contempla 12 categorias artísticas.
Para o Carnaval, são seis categorias:
- Culturas populares de tradição carnavalesca
- Culturas populares diversas
- Orquestras
- Dança da tradição carnavalesca
- Música de difusão de repertório carnavalesco
- Outros gêneros musicais
Entre as manifestações contempladas estão afoxé, maracatu, caboclinho, frevo, ciranda, coco, clubes carnavalescos, troças, blocos afro, escolas de samba e grupos de passistas.
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No São João, também são seis categorias:
- Culturas populares de tradição junina
- Culturas populares diversas
- Música de difusão de repertório junino
- Trios pé-de-serra
- Quadrilha junina
- Dança da tradição junina
- Outros gêneros musicais
Estão incluídas manifestações como aboio, bandas de pífanos, coco, ciranda, xaxado, cantoria de repente, quadrilhas e diferentes vertentes das matrizes do forró.
Serviço
Edital Caju - Convocatória dos Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco 2027
Inscrições gratuitas: 20 de outubro a 10 de novembro
Inscrições: Mapa Cultural de Pernambuco