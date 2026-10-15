Frevo chega a escolas municipais do Recife com projeto de formação cultural

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O projeto "Arruando nas Escolas - A Importância do Frevo" promove concertos-aula gratuitos para estudantes da rede municipal

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O frevo está chegando à rotina de estudantes da rede municipal do Recife por meio de apresentações que unem música, dança e história. O projeto “Arruando nas Escolas - A Importância do Frevo”, realizado pela Orquestra Arruando, promove concertos-aula gratuitos para aproximar crianças e adolescentes de uma das principais manifestações culturais de Pernambuco.

A segunda apresentação ocorreu na quarta-feira (14), na Escola Municipal Diná de Oliveira, na Iputinga, Zona Oeste do Recife. Estudantes, professores e profissionais da unidade acompanharam a execução musical da orquestra, demonstrações de passistas e explicações sobre a origem e a importância do ritmo pernambucano.

A atividade também teve uma relação especial com a realidade da escola, que possui uma banda e desenvolve atividades de formação musical com os estudantes.

Para a vice-gestora da unidade, Maria Aguiar, o projeto amplia o contato dos alunos com diferentes expressões artísticas. “O frevo é cultura pura, e é importante eles terem esse contato, principalmente as nossas crianças que moram em comunidade e têm contato diário com outros tipos de música”, afirmou.

A gerente da Regional Oeste, Magda Maranhão, também destacou a importância de apresentar aos estudantes a diversidade cultural do estado. Segundo ela, o acesso à cultura deve contemplar manifestações como frevo, cavalo-marinho e maracatu.

Um dos destaques da apresentação foi a participação do trombonista Pedro Pagne, que também é maestro da banda da escola. Para ele, levar a orquestra à unidade permitiu que os alunos vivenciassem, na prática, conteúdos trabalhados em sala de aula.

O projeto começou no dia 9 de outubro, na Escola Municipal Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite. Em cada unidade, a programação combina apresentações musicais, aulas com passistas e contação de histórias sobre o frevo e outras manifestações culturais pernambucanas.

De acordo com Nilo Otaviano, produtor, cantor e apresentador da Orquestra Arruando, o contato com a manifestação cultural pode despertar o interesse dos estudantes e permanecer na memória deles mesmo após as apresentações.

Fundada em 2013, a Orquestra Arruando já realizou 68 apresentações públicas. A iniciativa integra o Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Recife, por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), e busca ampliar o acesso à arte e valorizar o patrimônio cultural pernambucano.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2007, o frevo também integra a Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco desde 2012.

Próximas apresentações

O projeto terá outras quatro apresentações em escolas municipais do Recife ainda em outubro:

- 19 de outubro, às 13h10: Escola Municipal Antônio Farias Filho, em San Martin;

- 23 de outubro, às 13h10: Escola Municipal Nadir Colaço, na Macaxeira;

- 26 de outubro, às 13h30: Escola Municipal Maria Sampaio de Lucena, no Ibura;

- 29 de outubro, às 13h30: EMTI Florestan Fernandes, no Ibura.

As apresentações são abertas à comunidade escolar.

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