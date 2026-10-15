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Cultura | Notícia

Festival de Teatro promove programação gratuita no Recife e em Caruaru

Evento reúne espetáculos, oficinas, intercâmbios e estreia rodada de negócios com programadores de todas as regiões do Brasil

Por JC Publicado em 15/10/2026 às 11:55
Festival de Teatro do Agreste promove programação gratuita no Recife e em Caruaru
Festival de Teatro do Agreste promove programação gratuita no Recife e em Caruaru - Daniela Lopes/Divulgação

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Equipamentos culturais do Recife e de Caruaru, no Agreste do Estado, vão receber, até o dia 31 de outubro, uma programação gratuita voltada à produção teatral.

Em celebração aos 45 anos do Festival de Teatro do Agreste (FETAG), a agenda inclui apresentações, oficinas, intercâmbios artísticos, mediação cultural e lançamentos de livros.

Uma das novidades desta edição é a Caruaru Conectada – Rodada de Negócios, iniciativa inédita em Pernambuco voltada à profissionalização e à circulação da produção artística do Nordeste.

Criado em 1981 pelo Teatro Experimental de Arte (TEA), em Caruaru, o FETEAG tem uma trajetória marcada pela formação, aproximando jovens estudantes do universo teatral e fortalecendo a produção artística do Agreste.

Na curadoria, o festival também busca promover o encontro entre diferentes referências culturais. “Na curadoria, pensamos sempre naqueles projetos que chamo de transnacionais ou transestaduais, quando os conceitos vêm de outros países ou estados e os espetáculos são executados por atores ou performers locais”, explica Fabio Pascoal, idealizador, produtor e curador do FETEAG.

Mostras de espetáculos

A programação desta edição está dividida em três mostras. A Mostra Argemiro Pascoal convida o público de Caruaru e do Agreste a conhecer a produção contemporânea nacional e internacional.

Já a Mostra PE destaca a diversidade da produção artística pernambucana, com trabalhos de diferentes territórios, linguagens e trajetórias.

Anteriormente denominada Mostra Infantil, a Mostra Erenice Lisboa homenageia a dramaturga caruaruense e mantém uma das propostas históricas do festival: aproximar crianças e jovens dos espetáculos e do universo da criação artística.

A programação completa do FETEAG 2026, com datas, horários, locais e informações sobre os espetáculos e as atividades, está disponível no site do evento: www.feteag.com.br.

O FETEAG 2026 é uma realização do Teatro Experimental de Arte e do Ministério da Cultura, com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, por meio do Funcultura.

O festival tem apoio do Programa Nacional Aldir Blanc Caruaru, do Hub Porto Dragão do Mar/Porto Iracema das Artes e da Embaixada da França no Brasil. É parceiro do Junta Festival e conta com apoio institucional do Sesc, do Porto Digital Caruaru e da Prefeitura do Recife, por meio do Centro Cultural Apolo-Hermilo.

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Serviço

36ª edição do Festival de Teatro do Agreste
Data: até 31 de outubro
Locais: Recife e Caruaru
Entrada gratuita

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