Cine Maré premia jovens talentos do audiovisual periférico no Cinema São Luiz

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Terceira edição do projeto exibiu cinco curtas-metragens produzidos por jovens das periferias do Recife e distribuiu trófeus em nove categorias

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O Cinema São Luiz, no Centro do Recife, recebeu, no último sábado (10), a terceira edição do Cine Maré, projeto de formação audiovisual que busca ampliar o acesso de jovens das periferias ao mercado cinematográfico. O evento marcou a exibição de cinco curtas-metragens produzidos pelos participantes ao longo de cinco meses de formação e contou com a entrega do Troféu Patola de Ouro, que reconheceu os destaques da edição.

Realizado pela Seabra Produção, o projeto oferece oficinas e acompanhamento em diferentes etapas da produção de um filme, desde a criação até a realização. A iniciativa seleciona jovens que já tiveram algum contato com a produção de vídeos, inclusive por meio de celulares, e proporciona experiências práticas no audiovisual, com a participação de atores e atrizes dos próprios territórios.

Segundo Tássia Seabra, cofundadora do Cine Maré, a proposta é ampliar as oportunidades para novos realizadores em uma área na qual o Recife já se destaca.

“Acreditamos que faltam oportunidades para esses jovens, queremos formar essas pessoas para que elas possam entender como funciona esse vasto universo do audiovisual, onde o Recife já é referência. São oportunidades como essas, de aprendizado e troca em nossas periferias que são capazes de salvar vidas”, afirmou.

Além da formação, o Cine Maré incentiva a participação dos filmes em festivais e a circulação das produções, com o objetivo de ampliar o reconhecimento dos realizadores e criar possibilidades de continuidade para os trabalhos desenvolvidos durante o projeto.

Troféu Patola de Ouro

A premiação contemplou nove categorias. O curta-metragem Via Crucis conquistou três troféus, nas categorias Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte. Já A Última Presença venceu em Melhor Direção de Fotografia e Melhor Direção.

O prêmio de Melhor Filme ficou com Crônicas de Uma Cidade de Barro, que também garantiu a Pajé o reconhecimento de Melhor Ator. Na categoria Melhor Atriz, a vencedora foi Carmem Alves, por Fúcsia, produção que também conquistou os prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Filme pela Votação Popular.

Confira a lista completa dos vencedores:

- Melhor Trilha Sonora: Via Crucis

- Melhor Figurino: Via Crucis

- Melhor Direção de Fotografia: A Última Presença

- Melhor Ator: Pajé, por Crônicas de Uma Cidade de Barro

- Melhor Atriz: Carmem Alves, por Fúcsia

- Melhor Direção de Arte: Via Crucis

- Melhor Roteiro: Fúcsia

- Melhor Direção: A Última Presença

- Melhor Filme: Crônicas de Uma Cidade de Barro

- Votação Popular — Melhor Filme: Fúcsia

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