Banda Plugins leva turnê de encerramento do EP "Sangue e Suor no Corre" a São Paulo
Grupo recifense mistura rap, hardcore e new metal em apresentações durante outubro; banda prepara novos trabalhos para 2027
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A banda pernambucana PLUGINS realiza uma série de shows em São Paulo durante outubro com a turnê “Sangue e Suor no Corre”, que marca o encerramento do ciclo de divulgação do EP homônimo. O grupo, originário da Zona Oeste do Recife, também tem apresentação prevista em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no dia 31 de outubro.
Com uma sonoridade que mistura rap, hardcore e new metal, a PLUGINS transforma vivências cotidianas e contradições sociais em música de protesto. O trio é formado por Fabrício Nunes, no vocal, Thiago Topeira, na guitarra, e Luck Alves, na bateria.
Lançado como parte da trajetória recente do grupo, o EP “Sangue e Suor no Corre” aborda temas como injustiça, desigualdade social e precarização do trabalho. Com letras diretas, o trabalho retrata dificuldades enfrentadas no cotidiano e reforça a proposta da banda de unir intensidade sonora e crítica social.
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A turnê também representa uma transição na carreira do grupo, que pretende iniciar uma nova fase de trabalhos em 2027. As apresentações em espaços da cena independente paulista ampliam o alcance da produção pernambucana e encerram um ciclo importante para os músicos.
TRAJETÓRIA
Ativa desde 2007, a PLUGINS construiu sua história na cena independente brasileira com uma mistura de gêneros musicais e letras ligadas à realidade das periferias. Ao longo de quase duas décadas, a banda participou de eventos como Abril pro Rock, Festival de Inverno de Garanhuns, Festival PREAMP, Quarta Cinzas Rock e Natora, além de apresentações nos carnavais do Recife e de Olinda e no São João de Caruaru.
O grupo também passou por espaços e eventos em São Paulo, como a Casa de Cultura Guaianases e o Full Rise, na Baixada Santista. A banda ainda participou do programa Heavy Pero No Mucho, da Rádio 89 FM.
AGENDA
A turnê “Sangue e Suor no Corre” tem apresentações programadas em São Paulo e Pernambuco ao longo de outubro.
Confira as datas:
16/10 – Conexão Depois do Fim do Mundo (SP)
17/10 – Tattoo Fest Piracicaba (SP)
18/10 – Cafundó Riot (SP)
20/10 – Heavy Pero No Mucho, da Rádio 89 FM (SP)
23/10 – Todos Contra o Fascismo, no Bay Area Estúdio (SP)
24/10 – Caos Mutante, na Fábrika Mutante de Cultura (SP)
25/10 – Terreno Rock Bar (SP)
31/10 – Halloween Metal Beer, em Caruaru (PE)
Após o encerramento da turnê, a PLUGINS pretende direcionar os próximos passos para novos trabalhos em 2027, mantendo a proposta de combinar peso musical, denúncia social e resistência.