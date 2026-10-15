fechar
Cultura | Notícia

Banda Plugins leva turnê de encerramento do EP "Sangue e Suor no Corre" a São Paulo

Grupo recifense mistura rap, hardcore e new metal em apresentações durante outubro; banda prepara novos trabalhos para 2027

Por Fagner Clemente Publicado em 15/10/2026 às 18:36
Banda Plugins leva turnê de encerramento do EP "Sangue e Suor no Corre" a São Paulo
Banda Plugins leva turnê de encerramento do EP "Sangue e Suor no Corre" a São Paulo - Lumos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A banda pernambucana PLUGINS realiza uma série de shows em São Paulo durante outubro com a turnê “Sangue e Suor no Corre”, que marca o encerramento do ciclo de divulgação do EP homônimo. O grupo, originário da Zona Oeste do Recife, também tem apresentação prevista em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no dia 31 de outubro.

Com uma sonoridade que mistura rap, hardcore e new metal, a PLUGINS transforma vivências cotidianas e contradições sociais em música de protesto. O trio é formado por Fabrício Nunes, no vocal, Thiago Topeira, na guitarra, e Luck Alves, na bateria.

Leia Também

Lançado como parte da trajetória recente do grupo, o EP “Sangue e Suor no Corre” aborda temas como injustiça, desigualdade social e precarização do trabalho. Com letras diretas, o trabalho retrata dificuldades enfrentadas no cotidiano e reforça a proposta da banda de unir intensidade sonora e crítica social.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A turnê também representa uma transição na carreira do grupo, que pretende iniciar uma nova fase de trabalhos em 2027. As apresentações em espaços da cena independente paulista ampliam o alcance da produção pernambucana e encerram um ciclo importante para os músicos.

TRAJETÓRIA

Ativa desde 2007, a PLUGINS construiu sua história na cena independente brasileira com uma mistura de gêneros musicais e letras ligadas à realidade das periferias. Ao longo de quase duas décadas, a banda participou de eventos como Abril pro Rock, Festival de Inverno de Garanhuns, Festival PREAMP, Quarta Cinzas Rock e Natora, além de apresentações nos carnavais do Recife e de Olinda e no São João de Caruaru.

O grupo também passou por espaços e eventos em São Paulo, como a Casa de Cultura Guaianases e o Full Rise, na Baixada Santista. A banda ainda participou do programa Heavy Pero No Mucho, da Rádio 89 FM.

AGENDA

A turnê “Sangue e Suor no Corre” tem apresentações programadas em São Paulo e Pernambuco ao longo de outubro.

Confira as datas:

16/10 – Conexão Depois do Fim do Mundo (SP)

17/10 – Tattoo Fest Piracicaba (SP)

18/10 – Cafundó Riot (SP)

20/10 – Heavy Pero No Mucho, da Rádio 89 FM (SP)

23/10 – Todos Contra o Fascismo, no Bay Area Estúdio (SP)

24/10 – Caos Mutante, na Fábrika Mutante de Cultura (SP)

25/10 – Terreno Rock Bar (SP)

31/10 – Halloween Metal Beer, em Caruaru (PE)

Após o encerramento da turnê, a PLUGINS pretende direcionar os próximos passos para novos trabalhos em 2027, mantendo a proposta de combinar peso musical, denúncia social e resistência.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Festival de Teatro promove programação gratuita no Recife e em Caruaru
ESPETÁCULO

Festival de Teatro promove programação gratuita no Recife e em Caruaru
Governo de Pernambuco seleciona artistas para Carnaval e São João 2027
SELEÇÃO

Governo de Pernambuco seleciona artistas para Carnaval e São João 2027

Compartilhe

Tags

Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

Siga Fagner Clemente