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Recife recebe 4ª Bienal Black a partir de 7 de novembro

Evento reúne trabalhos de 125 artistas de todo país e outras atividades até março de 2027 no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães e Cais do Sertão?

Por JC Publicado em 14/10/2026 às 18:11
Recife recebe 4ª Bienal Black a partir de 7 de novembro
Recife recebe 4ª Bienal Black a partir de 7 de novembro - Li Monteiro / divulgação

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A Bienal Black Brazil Art (BB) é uma iniciativa brasileira dedicada à valorização, circulação e fortalecimento da produção artística negra, afro-diaspórica e decolonial. Criada em 2019 pela curadora e museóloga Patrícia Brito, a Bienal tem como uma de suas principais características a itinerância, ocupando diferentes territórios e espaços culturais.

A programação em Recife (PE) acontece no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM), de 7 de novembro a 31 de janeiro, e Centro Cultural Cais do Sertão, de 7 de dezembro a 7 de março, com a mostra coletiva As Cinco Peles, que reúne 125 artistas de todo país, atividades de formação, apresentações musicais, performances, exibição de vídeos e premiação.

A relação completa de atividades pode ser conferida no site oficial da Bienal Black e nos canais da BB. Todas as atividades são gratuitas.

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Em Recife, a exposição As Cinco Peles abre no dia 7 de novembro, às 14h, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM). Ocupando três andares da instituição, a primeira parte da Bienal gira em torno de três núcleos temáticos - Corpo, Território e Mundo.

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A abertura contará com performances ao vivo e com a oficina "Apitos Sonoros", conduzida por Rodrigo Novack (SC). A inauguração também traz a única versão presencial de Artistas (em) Conversação, programa online da Bienal Black, que contará com a participação de seis artistas pernambucanos e a curadora da mostra.

O segundo eixo na capital pernambucana, o Centro Cultural Cais do Sertão, será aberto no dia 7 de dezembro, às 18h, no Auditório É do Povo, segundo andar. A cerimônia reúne apresentações musicais, performance ao vivo, exibição de vídeos e premiação. Outros locais da capital pernambucana também abrigarão as atividades, como a Escola Técnica Estadual Alfredo Freyre, o Museu da Abolição e o Laberer UFPE.

Os trabalhos apresentados atravessam linguagens - performance, videoarte, instalação, fotografia, escultura, pintura, arte têxtil - e geografias diversas. A seleção traz artistas do Sudeste (57), Nordeste (40), Sul (11), Centro-Oeste (5) e Norte (4), além de participantes da Alemanha, Canadá, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Porto Rico e Portugal. Do Nordeste, destacam-se a produção da Bahia (14) e Pernambuco (11). O evento conta ainda com obras criadas pelos alunos da escola Alfredo Freyre. Ao todo, a convocatória da BB recebeu 338 inscrições no início do ano.

"Nossa quarta edição nasce da compreensão de que a arte contemporânea afrodiaspórica é construída em movimento", explica a organizadora Patricia Brito. Mais do que um evento expositivo, a Bienal se afirma como uma plataforma de encontros, deslocamentos e produção de conhecimento. Nesta edição, o tema As Cinco Peles: corpo, território, mundo propõe uma reflexão sobre as diferentes camadas que constituem a experiência humana e coletiva", elabora.

A 4ª Bienal Black Brazil Art é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio do Banco BV, parceria de divulgação do Portal SoteroPreta (Salvador-BA) e produção da Black Brazil Art.

Serviço:

4ª Bienal Black Brazil Art (4BIENALBLACK) em Recife (PE)

  • Quando: de 7 de novembro de 2026 a 7 de março de 2027
  • Quanto: gratuito
  • Programação: bienalblack.com.br

Eixo MAMAM - Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Rua da Aurora, 265 - Boa Vista), de 7 de novembro de 2026 a 31 de janeiro de 2027

Abertura: dia 7 de novembro, às 14h

Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 16h

Eixo Centro Cultural Cais do Sertão (Av. Alfredo Lisboa, S/N - Recife Antigo), de 7 de dezembro de 2026 a 7 de março de 2027

Abertura: dia 7 de dezembro, às 18h

Visitação: de terça a sexta, 10h às 16h; sábados e domingos, das 13h às 18h; toda última quinta-feira do mês o horário é estendido das 10h às 20h

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