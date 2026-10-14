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Cultura | Notícia

Rapper Mago de Tarso é agredido na saída de boate em Boa Viagem, no Recife

Imagens gravadas por celular mostram o momento da agressão; artista registrou boletim de ocorrência, mas suspeito ainda não foi identificado

Por JC Publicado em 14/10/2026 às 17:47 | Atualizado em 14/10/2026 às 17:53
Rapper Mago de Tarso é agredido com joelhadas na saída de boate no Recife
Rapper Mago de Tarso é agredido com joelhadas na saída de boate no Recife - Waldson Balbino/TV Jornal

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O rapper Mago de Tarso foi agredido por um homem na saída de uma boate em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desta terça-feira (13). Imagens gravadas por celular mostram o momento em que o artista é atingido por várias joelhadas.

Segundo o rapper, a confusão começou dentro do estabelecimento, após ele pedir gelo a um homem que estava na mesma mesa que o agressor.

Mago de Tarso registrou um boletim de ocorrência. Até o momento, o homem apontado como autor da agressão não foi identificado

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