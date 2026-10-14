Rapper Mago de Tarso é agredido na saída de boate em Boa Viagem, no Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Imagens gravadas por celular mostram o momento da agressão; artista registrou boletim de ocorrência, mas suspeito ainda não foi identificado

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O rapper Mago de Tarso foi agredido por um homem na saída de uma boate em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desta terça-feira (13). Imagens gravadas por celular mostram o momento em que o artista é atingido por várias joelhadas.

Segundo o rapper, a confusão começou dentro do estabelecimento, após ele pedir gelo a um homem que estava na mesma mesa que o agressor.

Mago de Tarso registrou um boletim de ocorrência. Até o momento, o homem apontado como autor da agressão não foi identificado

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