Mozart Santos explora memória, pertencimento e cultura popular sertaneja em "Delicado é o Espinho"
Com curadoria de Fabiana Moraes, mostra na Arte Plural Galeria será aberta nesta quinta (15) e reflete sobre a convivência entre força e fragilidade
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A organização diante das tensões entre resistência e fragilidade, dependência, disputa e adaptações dão a força que “Delicado é o Espinho”, nova exposição do artista pernambucano Mozart Santos, precisa para refletir sobre as diferentes formas de existir no Brasil.
A mostra reflete sobre as diferentes formas de existir no Brasil e investiga como se constroem as imagens do País, do sertão à periferia, e quem tem o poder de produzi-las.
A exposição será inaugurada nesta quinta-feira (15), na Arte Plural Galeria, no Recife Antigo. A visitação é gratuita e segue até 27 de novembro.
Com curadoria da jornalista e pesquisadora Fabiana Moraes, a mostra reúne materiais orgânicos como bainhas de peixeiras, penas, chifres, peles, sementes e texturas, compondo um retrato da cultura popular, do território, da memória e do pertencimento.
Nas obras, Mozart rompe com o uso lógico e convencional dos objetos para propor novas experiências e organicidades. A pesquisa parte do incômodo com a naturalização da violência enfrentada pelos sertanejos.
Sua linguagem tensiona as fronteiras entre pintura, escultura e instalação, ao mesmo tempo que recusa a representação do sertão pela dureza clichê.
“O título anuncia a chave da exposição. Os espinhos se revelam menos arma do que defesa, como os pelos de uma taturana ou a casca grossa de seres que se unem para se proteger", destaca a curadora.
Para Fabiana, ao recusar o olhar estigmatizado sobre esses territórios, construído pela televisão e pela indústria cultural, a mostra apresenta e devolve a eles o direito à complexidade, à delicadeza e ao volume. “É uma paisagem que não é só sertaneja, é brasileira, periférica, contemporânea”, aponta.
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Objetos que carregam memória e identidade
A escolha dos materiais pelo por Mozart Santos carrega em sua materialidade uma dimensão sensorial e cultural. É dessa lógica que nasce Colônia, obra em que buchas vegetais e um aparato sonoro formam um coletivo vivo de criaturas que se juntam porque são frágeis.
“A dimensão política está nessa experiência de coexistência. A obra me permite perguntar como corpos diferentes compartilham um espaço, como se protegem e de que maneira a presença de um altera as condições de existência dos outros”, destaca o artista.
Morador do Ibura, na Zona Sul do Recife, Mozart iniciou a série em 2024, quando reencontrou, durante suas andanças por Floresta, no Sertão do Estado, objetos de sua própria infância: a bucha vegetal, o badoque, a pipa e as bodegas de balcão.
Em “Delicado é o Espinho”, o sertão não aparece como uma paisagem distante, mas como algo que migrou com os êxodos rurais e se enraizou nas periferias das grandes cidades.
“O espinho me interessa por essa ambiguidade: ele pode ferir, mas também protege algo vivo. A delicadeza pode precisar de defesa. Quando aproximo essas condições, procuro abrir espaço para outras formas de reconhecer essas vidas, sem exigir delas uma história de sofrimento”, diz Mozart Santos.
O artista também reflete sobre a identidade sertaneja como um elemento que acompanha o corpo, os modos de agir e as formas de pertencimento.
No contato direto com a matéria, Mozart transborda essa identidade ao costurar, amarrar e experimentar aproximações entre diferentes objetos.
Religiosidades e heranças culturais
A exposição também é atravessada pelas religiosidades de matriz africana e indígena e pelas manifestações da cultura popular, com referências à Jurema e ao Catimbó, além da memória dos mestres do Maracatu e do Cavalo Marinho.
Essas expressões convivem com a devoção católica popular, compondo uma espiritualidade mestiça característica do Nordeste. Não por acaso, o artista aproxima sua pesquisa de festejos como a coroação do Rei do Congo, que sobrevive no sertão como herança negra e diaspórica.
Mozart Santos também participa da 5ª edição da feira ART.PE, que reúne artistas, galerias, curadores, instituições, colecionadores e o público geral. O evento segue até 18 de outubro, no Recife Expo Center, na área central da cidade, com a proposta de construir e costurar o pensamento contemporâneo no estado.
Serviço
Exposição “Delicado é o Espinho”, de Mozart Santos
Abertura: 15 de outubro, às 18h
Visitação: até 27 de novembro, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 14h às 18h
Local: Galeria Arte Plural, Rua da Moeda, 140, Recife Antigo
Entrada gratuita