Filme pernambucano "A Margem do Rio" vence principais prêmios do Festival do Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Título de Enock Carvalho e Matheus Farias venceu melhor longa de ficção; melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor som e Prêmio Felix

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

*Com informações da Agência Brasil

O cinema brasileiro foi celebrado na última semana durante a 28ª edição do Festival do Rio, que anunciou os vencedores dos Troféus Redentor após dez dias de programação em salas de diferentes regiões da capital carioca. Segundo a organização, o festival recebeu mais de 150 mil pessoas.

O filme pernambucano "A Margem do Rio", dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias, foi um dos protagonistas na premiação, vencendo cinco categorias: melhor longa-metragem de ficção; melhor atriz coadjuvante (Renna Costa, Artia e Ísis Broken); melhor fotografia (Luciana Baseggio); melhor som (Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura); e o Prêmio Felix, dedicado às narrativas LGBTQIAPN+.

A obra foi a única representante do Brasil no Festival de Locarno, na Suíça, em agosto, e conquistou Prêmio Especial do Júri.

Ambientado no Recife, o título narra o romance entre Izaquiel, um auxiliar de serviços gerais, e Jeremias, um pescador, interpretados por Caique Copque e Ítalo Martins. O elenco também reúne Robério Diógenes, Carlos Francisco, Renna Costa, Enio Cavalcanti, Artia e Isis Broken.

Outros destaques no Festival do Rio

Entre as obras de não-ficção, "Elza", de Eryk Rocha, foi escolhido como melhor documentário, que teve sua estreia mundial no festival.

O diretor destacou o processo de realização do filme, construído em estreita colaboração com Elza Soares, uma das artistas mais marcantes da música brasileira.

Segundo ele, o projeto atravessou anos de trabalho e incluiu oito anos de filmagens com a cantora. A produção acompanha a trajetória de Elza Soares a partir de sua própria voz, articulando memórias pessoais, música e imagens de arquivo.

“É um filme que fala sobre a mulher brasileira, a mulher negra brasileira, fala sobre o Brasil, sobre a luta”, disse Eryk.

Na categoria de melhor atriz, o júri concedeu o prêmio ex aequo — quando há vencedoras empatadas — a Isabel Teixeira, por "Diário do Fogo", e Grace Passô, por "A Professora de Francês".

Pedro Goifman recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante por "A Professora de Francês". Na direção, Gabriel Martins venceu por "Vicentina Pede Desculpas", que também recebeu o prêmio de melhor roteiro. Camila Valença foi premiada pela direção de documentário por "Cão Sem Plumas".

O balanço divulgado pela organização aponta a exibição de 101 filmes brasileiros, entre longas e curtas-metragens. Desse total, 45 participaram das mostras competitivas oficiais.

O público também escolheu seus favoritos em cinco categorias. "Fui Olhar Você Dormir", de Anna Azevedo, venceu como melhor longa-metragem documentário pelo voto popular, enquanto "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins, foi escolhido como melhor longa-metragem de ficção.