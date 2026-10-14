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Cultura | Notícia

Filme pernambucano "A Margem do Rio" vence principais prêmios do Festival do Rio

Título de Enock Carvalho e Matheus Farias venceu melhor longa de ficção; melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor som e Prêmio Felix

Por Laís Nascimento Publicado em 14/10/2026 às 9:54 | Atualizado em 14/10/2026 às 9:57
&quot;A Margem do Rio&quot; foi o grande vencedor do Festival do Rio
"A Margem do Rio" foi o grande vencedor do Festival do Rio - Divulgação

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*Com informações da Agência Brasil

O cinema brasileiro foi celebrado na última semana durante a 28ª edição do Festival do Rio, que anunciou os vencedores dos Troféus Redentor após dez dias de programação em salas de diferentes regiões da capital carioca. Segundo a organização, o festival recebeu mais de 150 mil pessoas.

O filme pernambucano "A Margem do Rio", dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias, foi um dos protagonistas na premiação, vencendo cinco categorias: melhor longa-metragem de ficçãomelhor atriz coadjuvante (Renna Costa, Artia e Ísis Broken); melhor fotografia (Luciana Baseggio); melhor som (Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura); e o Prêmio Felix, dedicado às narrativas LGBTQIAPN+.

A obra foi a única representante do Brasil no Festival de Locarno, na Suíça, em agosto, e conquistou Prêmio Especial do Júri.

Ambientado no Recife, o título narra o romance entre Izaquiel, um auxiliar de serviços gerais, e Jeremias, um pescador, interpretados por Caique Copque e Ítalo Martins. O elenco também reúne Robério Diógenes, Carlos Francisco, Renna Costa, Enio Cavalcanti, Artia e Isis Broken.

Outros destaques no Festival do Rio

Entre as obras de não-ficção, "Elza", de Eryk Rocha, foi escolhido como melhor documentário, que teve sua estreia mundial no festival.

O diretor destacou o processo de realização do filme, construído em estreita colaboração com Elza Soares, uma das artistas mais marcantes da música brasileira.

Segundo ele, o projeto atravessou anos de trabalho e incluiu oito anos de filmagens com a cantora. A produção acompanha a trajetória de Elza Soares a partir de sua própria voz, articulando memórias pessoais, música e imagens de arquivo.

“É um filme que fala sobre a mulher brasileira, a mulher negra brasileira, fala sobre o Brasil, sobre a luta”, disse Eryk.

Na categoria de melhor atriz, o júri concedeu o prêmio ex aequo — quando há vencedoras empatadas — a Isabel Teixeira, por "Diário do Fogo", e Grace Passô, por "A Professora de Francês".

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Pedro Goifman recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante por "A Professora de Francês". Na direção, Gabriel Martins venceu por "Vicentina Pede Desculpas", que também recebeu o prêmio de melhor roteiro. Camila Valença foi premiada pela direção de documentário por "Cão Sem Plumas".

O balanço divulgado pela organização aponta a exibição de 101 filmes brasileiros, entre longas e curtas-metragens. Desse total, 45 participaram das mostras competitivas oficiais.

O público também escolheu seus favoritos em cinco categorias. "Fui Olhar Você Dormir", de Anna Azevedo, venceu como melhor longa-metragem documentário pelo voto popular, enquanto "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins, foi escolhido como melhor longa-metragem de ficção.

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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