Filme pernambucano "A Margem do Rio" vence principais prêmios do Festival do Rio
Título de Enock Carvalho e Matheus Farias venceu melhor longa de ficção; melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor som e Prêmio Felix
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*Com informações da Agência Brasil
O cinema brasileiro foi celebrado na última semana durante a 28ª edição do Festival do Rio, que anunciou os vencedores dos Troféus Redentor após dez dias de programação em salas de diferentes regiões da capital carioca. Segundo a organização, o festival recebeu mais de 150 mil pessoas.
O filme pernambucano "A Margem do Rio", dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias, foi um dos protagonistas na premiação, vencendo cinco categorias: melhor longa-metragem de ficção; melhor atriz coadjuvante (Renna Costa, Artia e Ísis Broken); melhor fotografia (Luciana Baseggio); melhor som (Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura); e o Prêmio Felix, dedicado às narrativas LGBTQIAPN+.
A obra foi a única representante do Brasil no Festival de Locarno, na Suíça, em agosto, e conquistou Prêmio Especial do Júri.
Ambientado no Recife, o título narra o romance entre Izaquiel, um auxiliar de serviços gerais, e Jeremias, um pescador, interpretados por Caique Copque e Ítalo Martins. O elenco também reúne Robério Diógenes, Carlos Francisco, Renna Costa, Enio Cavalcanti, Artia e Isis Broken.
Outros destaques no Festival do Rio
Entre as obras de não-ficção, "Elza", de Eryk Rocha, foi escolhido como melhor documentário, que teve sua estreia mundial no festival.
O diretor destacou o processo de realização do filme, construído em estreita colaboração com Elza Soares, uma das artistas mais marcantes da música brasileira.
Segundo ele, o projeto atravessou anos de trabalho e incluiu oito anos de filmagens com a cantora. A produção acompanha a trajetória de Elza Soares a partir de sua própria voz, articulando memórias pessoais, música e imagens de arquivo.
“É um filme que fala sobre a mulher brasileira, a mulher negra brasileira, fala sobre o Brasil, sobre a luta”, disse Eryk.
Na categoria de melhor atriz, o júri concedeu o prêmio ex aequo — quando há vencedoras empatadas — a Isabel Teixeira, por "Diário do Fogo", e Grace Passô, por "A Professora de Francês".
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Pedro Goifman recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante por "A Professora de Francês". Na direção, Gabriel Martins venceu por "Vicentina Pede Desculpas", que também recebeu o prêmio de melhor roteiro. Camila Valença foi premiada pela direção de documentário por "Cão Sem Plumas".
O balanço divulgado pela organização aponta a exibição de 101 filmes brasileiros, entre longas e curtas-metragens. Desse total, 45 participaram das mostras competitivas oficiais.
O público também escolheu seus favoritos em cinco categorias. "Fui Olhar Você Dormir", de Anna Azevedo, venceu como melhor longa-metragem documentário pelo voto popular, enquanto "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins, foi escolhido como melhor longa-metragem de ficção.