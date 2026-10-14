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Cultura | Notícia

Festival de Cinema OLAR promove oficinas de audiovisual gratuitas em Pernambuco

Inscrições para atividades, que serão realizadas em Paudalho e Carpina, Zona da Mata de Pernambuco, podem ser realizadas de 15 a 26 de outubro

Por JC Publicado em 14/10/2026 às 10:45
Festival de Cinema OLAR promove oficinas de audiovisual em Paudalho e Carpina
Festival de Cinema OLAR promove oficinas de audiovisual em Paudalho e Carpina - Divulgação

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Duas oficinas de formação audiovisual serão promovidas em Paudalho e Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, no mês de novembro, durante o 3° Festival de Cinema OLAR - Observatório Latino-americano de Realizadoras.

As atividades gratuitas integram a Sala de Formação OLAR e têm inscrições abertas no link entre os dias 15 e 26 de outubro. Podem participar da seleção pessoas maiores de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. O resultado será divulgado em 30 de outubro.

Em Paudalho, a atriz e preparadora de elenco pernambucana Clébia Sousa ministra a oficina prática “Atuação para Cinema”, voltada ao trabalho diante das câmeras.

Ao longo da atividade, Clébia vai trabalhar corpo, voz, fala, expressão facial e movimento como instrumentos de comunicação e criação, em exercícios voltados à consciência corporal e expressão.

Divulgação
Oficinas do Festival de Cinema OLAR vão abordar atuação para cinema e arquivos cinematográficos - Divulgação

Já em Carpina, a pesquisadora, educadora e realizadora peruana Lorena Best Urday, conduz “Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage”, atividade que parte de arquivos cinematográficos para refletir sobre a presença das mulheres na história do cinema de não-ficção do Peru.

Por meio de filmes, textos e imagens de arquivos, Lorena Best Urday vai convidar as participantes a experimentarem a linguagem da colagem como ferramenta de pesquisa, interpretação e criação.

A terceira edição do Festival de Cinema OLAR será realizada de 11 a 14 de novembro, com sessões de filmes, mostras competitivas e não competitivas, encontros e atividades formativas.

Serão disponibilizadas três bolsas de estudo destinadas a estudantes do interior, com apoio para transporte, alimentação e hospedagem durante o período do festival.

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Criado em 2020 por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, o Observatório Latino-Americano de Realizadoras (OLAR) nasceu com a proposta de contribuir para a memória, a pesquisa e a difusão do cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero da América Latina e do Caribe.

A produção da Olar Filmes conta com incentivo do Funcultura Audiovisual, Fundarpe e Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco e apoio da Lei Paulo Gustavo (PE) e Ministério da Cultura.

Serviço

Festival de Cinema OLAR – Observatório Latino-americano de Realizadoras
Exibições: 11 a 14 de novembro
Paudalho: Cine Teatro Marco Camarotti
Carpina: Praça José Otávio Guerra, em frente ao Colégio Dom Vidal

Sala de Formação OLAR – Oficinas

Atuação para Cinema com Clébia Sousa (Brasil)
Local: Paudalho CineTeatro Marco Camarotti - Rua Raul Bandeira, 162, Paudalho - PE

Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage com Lorena Best Urday (Peru)
Local: Carpina

Inscrições para as oficinas: 15 a 26 de outubro
Resultado da seleção: 30 de outubro
Participação gratuita
Inscrições e informações: www.realizadoraslatinas.com

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