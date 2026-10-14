Festival de Cinema OLAR promove oficinas de audiovisual gratuitas em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inscrições para atividades, que serão realizadas em Paudalho e Carpina, Zona da Mata de Pernambuco, podem ser realizadas de 15 a 26 de outubro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Duas oficinas de formação audiovisual serão promovidas em Paudalho e Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, no mês de novembro, durante o 3° Festival de Cinema OLAR - Observatório Latino-americano de Realizadoras.

As atividades gratuitas integram a Sala de Formação OLAR e têm inscrições abertas no link entre os dias 15 e 26 de outubro. Podem participar da seleção pessoas maiores de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. O resultado será divulgado em 30 de outubro.

Em Paudalho, a atriz e preparadora de elenco pernambucana Clébia Sousa ministra a oficina prática “Atuação para Cinema”, voltada ao trabalho diante das câmeras.

Ao longo da atividade, Clébia vai trabalhar corpo, voz, fala, expressão facial e movimento como instrumentos de comunicação e criação, em exercícios voltados à consciência corporal e expressão.

Oficinas do Festival de Cinema OLAR vão abordar atuação para cinema e arquivos cinematográficos - Divulgação

Já em Carpina, a pesquisadora, educadora e realizadora peruana Lorena Best Urday, conduz “Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage”, atividade que parte de arquivos cinematográficos para refletir sobre a presença das mulheres na história do cinema de não-ficção do Peru.

Por meio de filmes, textos e imagens de arquivos, Lorena Best Urday vai convidar as participantes a experimentarem a linguagem da colagem como ferramenta de pesquisa, interpretação e criação.

A terceira edição do Festival de Cinema OLAR será realizada de 11 a 14 de novembro, com sessões de filmes, mostras competitivas e não competitivas, encontros e atividades formativas.

Serão disponibilizadas três bolsas de estudo destinadas a estudantes do interior, com apoio para transporte, alimentação e hospedagem durante o período do festival.

Criado em 2020 por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, o Observatório Latino-Americano de Realizadoras (OLAR) nasceu com a proposta de contribuir para a memória, a pesquisa e a difusão do cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero da América Latina e do Caribe.

A produção da Olar Filmes conta com incentivo do Funcultura Audiovisual, Fundarpe e Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco e apoio da Lei Paulo Gustavo (PE) e Ministério da Cultura.

Serviço

Festival de Cinema OLAR – Observatório Latino-americano de Realizadoras

Exibições: 11 a 14 de novembro

Paudalho: Cine Teatro Marco Camarotti

Carpina: Praça José Otávio Guerra, em frente ao Colégio Dom Vidal

Sala de Formação OLAR – Oficinas

Atuação para Cinema com Clébia Sousa (Brasil)

Local: Paudalho CineTeatro Marco Camarotti - Rua Raul Bandeira, 162, Paudalho - PE

Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage com Lorena Best Urday (Peru)

Local: Carpina

Inscrições para as oficinas: 15 a 26 de outubro

Resultado da seleção: 30 de outubro

Participação gratuita

Inscrições e informações: www.realizadoraslatinas.com

