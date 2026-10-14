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Cultura | Notícia

Curadoria da ART.PE 2026 aposta na visualidade brasileira e em galerias do eixo Norte-Nordeste

Feira reúne 75 expositores no Recife Expo Center, com obras de diferentes linguagens e proposta de fortalecer mercado de arte contemporânea

Por Laís Nascimento Publicado em 14/10/2026 às 12:27
ART.PE será realizada de 14 a 18 de outubro, no Recife Expo Center
ART.PE será realizada de 14 a 18 de outubro, no Recife Expo Center - Danilo Galvão/Divulgação

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Valorizar a diversidade da produção artística brasileira e ampliar a presença do Norte e do Nordeste no mercado de arte contemporânea estão entre as propostas da 5ª edição da ART.PE. Os ingressos são a partir de R$ 25, no Sympla.

Entre esta quarta-feira (14) e domingo (18), a feira reúne 75 expositores, entre galerias brasileiras e internacionais, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias, no Recife Expo Center, na área central da cidade.

A diretora artística e institucional da feira, Beth da Matta, explica que a curadoria deste ano busca apresentar diferentes expressões da arte produzida no Brasil, com atenção à diversidade de linguagens e perspectivas que compõem a produção nacional.

“Desejamos estar em Recife, pensar sobre uma produção brasileira e acolher essa produção, tentar trazer essa visualidade brasileira pra cá”, conta.

A programação contempla obras em diferentes linguagens, da escultura e pintura à fotografia, arte têxtil e cerâmica. Com curadorias inéditas, a feira pretende aproximar o público de artistas, galerias e instituições que integram o circuito da arte contemporânea no Brasil e no exterior.

Flávio Junqueira
ART.PE | Obra de Flávio Junqueira, pela Galeria Zipper - Flávio Junqueira
Jeff Allan
ART.PE | Obras de Jeff Allan, pelo Beco Art - Jeff Allan
Duhigo Tukano
ART.PE | Obra de Duhigo Tukano, pela Galeria Manaus Amazônia - Duhigo Tukano
Pedro Bessa
ART.PE | Obra de Bárbara Banida, pela Galeria Cave - Pedro Bessa
Coletivo Mahku Katxa Nawa
ART.PE | Obra de Jhonson Projects, do Coletivo Mahku Katxa Nawa, pela Galeria Carmo - Coletivo Mahku Katxa Nawa
Pinheiro Tunga
ART.PE | Obra de Pinheiro Tunga, pela Galeria Bordallo - Pinheiro Tunga
Jaime Acioli
ART.PE | Obra de Gilvan Samico, pela Galeria Pinakotheke - Jaime Acioli

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A expectativa da organização é receber mais de 15 mil visitantes ao longo dos cinco dias. Na edição de 2025, a ART.PE registrou cerca de 12 mil pessoas e reuniu diferentes profissionais da cadeia produtiva das artes visuais, de artistas, galeristas e curadores a montadores, iluminadores e outros trabalhadores do setor.

Para Beth da Matta, o crescimento da feira acompanha a ampliação do mercado de arte contemporânea no Recife, que vem conquistando mais espaço nos últimos anos.

“A gente tem uma força muito grande aqui no Nordeste, sempre tivemos, e queremos que esse movimento venha pra cá. Eu fico muito feliz de ver que Recife está se abrindo para o mercado de arte contemporânea, acompanhando esse crescimento brasileiro”, diz.

Fortalecimento do mercado regional

Danilo Galvão/Divulgação
Curadoria da ART.PE aposta na visualidade brasileira e em galerias do eixo Norte-Nordeste - Danilo Galvão/Divulgação

O diretor da ART.PE, Diogo Viana, também destaca a importância da feira para ampliar a visibilidade da produção artística pernambucana e aproximar o mercado local de agentes de outras regiões do País e do exterior.

“Com a feira, foi gerada uma visibilidade para o mercado que já era existente, mas precisava de um pulso, de uma movimentação e visibilidade de Recife para o resto do Brasil”, aponta.

A prioridade dada ao eixo Norte-Nordeste é parte dessa estratégia. “A gente quer profissionalizar e fomentar o mercado nessas regiões”, afirma Viana.

Além de galerias consolidadas, a ART.PE abre espaço para instituições culturais e artistas que ainda não integram o circuito comercial das galerias, ampliando as possibilidades de contato do público com diferentes trajetórias e propostas artísticas.

Entre os participantes confirmados estão as galerias Anita Schwartz, Amparo 60, Nara Roesler, Contínua, Luis Maluf, Pinakotheke, Yehudi Hollander-Pappi, Marco Zero, Claraboia, Garrido e Cave, além do Instituto Ricardo Brennand e da AM.

Para Beth da Matta, a diversidade de participantes e propostas também contribui para aproximar diferentes públicos das artes visuais. “A gente pode consumir arte de várias formas e por isso eu acho que a ART.PE é tão importante”, conclui.

Lista de expositores

Galerias

  • AM Galeria [Belo Horizonte / São Paulo]
  • Amparo 60 [Recife]
  • Anita Schwartz [Rio de Janeiro]
  • Argentina Creativa Market | Galerías de Arte [Províncias da Argentina]
  • Arrecife [Rio de Janeiro]
  • Arte Plural [Recife]
  • Avenida [Recife]
  • Base [Recife / São Paulo]
  • Beco Solo [Recife / São Paulo]
  • Beco Street [Recife / São Paulo]
  • Boaventura [Belém]
  • Boi [Caruaru / Recife]
  • Bordallo Pinheiro [Rio de Janeiro]
  • BR Arte [São Paulo]
  • Cana [Rio de Janeiro]
  • Carmo Johnson Projects [São Paulo]
  • Casa Antica [Recife]
  • Casa Antica Anexo 01 [Recife]
  • Cave [Fortaleza]
  • Cecí Galeria [Recife]
  • Central [São Paulo]
  • Cerrado [Brasília / Goiânia]
  • Christal [Recife]
  • Claraboia [São Paulo]
  • Continua [São Paulo / Europa / Ásia]
  • Cosmos [Balneário Camboriú]
  • Fasam [Belo Horizonte / São Paulo]
  • Femaluma [Rio de janeiro / Cascais]
  • Galeria 18 [São Paulo]
  • Gamma [Maceió]
  • Garrido [Recife]
  • Gravura Brasileira [São Paulo]
  • Lança [São Paulo]
  • Luis Maluf [São Paulo]
  • M.I.U. [Balneário Camboriú]
  • Manaus Amazônia [Manaus]
  • Marco Zero [Recife]
  • Maurício Redig [Recife]
  • Midlej [Salvador]
  • Nara Roesler [São Paulo / Rio de Janeiro / Nova York]
  • Número [Recife]
  • OMA [São Paulo / Miami]
  • Particular [Vitória]
  • Pena Cal [Salvador]
  • Pinakotheke [São Paulo / Rio de Janeiro / Fortaleza]
  • Pórtico [São Paulo]
  • Refresco [Rio de Janeiro] + Marco Zero [Recife]
  • RV Cultura e Arte [Salvador]
  • Sardenberg [São Paulo]
  • Silvia Cintra + Box 4 [Rio de Janeiro]
  • Verso [Lisboa]
  • WG Galeria [São Paulo]
  • Yehudi Hollander-Pappi [São Paulo]
  • Zabumba [Salvador]
  • Zipper [São Paulo]

Projetos especiais

  • Artepofagia [Maceió]
  • Capibaribe [Recife]
  • Comadre [Rio de Janeiro]
  • Instituto Lira [Recife]
  • Maumau + Gráfica Lenta [Recife]
  • Nuvem [Recife]
  • Ocupá [Rio de Janeiro]
  • Perman [Recife]
  • Propágulo + O Criatório [Recife / Gravatá]

Instituições

  • Instituto Ricardo Brennand [Recife]
  • Museus PE [Recife / Olinda]
  • Mamam [Recife]
  • Oficina Francisco Brennand [Recife]
  • Parque Cultural Casa do Governador [Vila Velha]
  • Shopping Center Recife [Recife]

Editoras e livrarias

  • Cepe [Recife]
  • Nara Roesler Books [São Paulo]
  • Pinakotheke Editora [São Paulo]
  • Pó de Estrelas [Recife]
  • Propágulo [Recife]
  • Selo Celeste [São Paulo]

Serviço

5ª ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco
Data: de 14 a 18 de outubro
Horários: quarta (14), das 14h às 21h (preview para convidados); quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; e domingo (18), das 12h às 19h (última entrada sempre 1h antes do fechamento)
Local: Recife Expo Center – Recife, Pernambuco, Brasil
Ingressos no Sympla

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Imagem de Laís Nascimento

Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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