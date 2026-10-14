Curadoria da ART.PE 2026 aposta na visualidade brasileira e em galerias do eixo Norte-Nordeste
Feira reúne 75 expositores no Recife Expo Center, com obras de diferentes linguagens e proposta de fortalecer mercado de arte contemporânea
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Valorizar a diversidade da produção artística brasileira e ampliar a presença do Norte e do Nordeste no mercado de arte contemporânea estão entre as propostas da 5ª edição da ART.PE. Os ingressos são a partir de R$ 25, no Sympla.
Entre esta quarta-feira (14) e domingo (18), a feira reúne 75 expositores, entre galerias brasileiras e internacionais, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias, no Recife Expo Center, na área central da cidade.
A diretora artística e institucional da feira, Beth da Matta, explica que a curadoria deste ano busca apresentar diferentes expressões da arte produzida no Brasil, com atenção à diversidade de linguagens e perspectivas que compõem a produção nacional.
“Desejamos estar em Recife, pensar sobre uma produção brasileira e acolher essa produção, tentar trazer essa visualidade brasileira pra cá”, conta.
A programação contempla obras em diferentes linguagens, da escultura e pintura à fotografia, arte têxtil e cerâmica. Com curadorias inéditas, a feira pretende aproximar o público de artistas, galerias e instituições que integram o circuito da arte contemporânea no Brasil e no exterior.
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A expectativa da organização é receber mais de 15 mil visitantes ao longo dos cinco dias. Na edição de 2025, a ART.PE registrou cerca de 12 mil pessoas e reuniu diferentes profissionais da cadeia produtiva das artes visuais, de artistas, galeristas e curadores a montadores, iluminadores e outros trabalhadores do setor.
Para Beth da Matta, o crescimento da feira acompanha a ampliação do mercado de arte contemporânea no Recife, que vem conquistando mais espaço nos últimos anos.
“A gente tem uma força muito grande aqui no Nordeste, sempre tivemos, e queremos que esse movimento venha pra cá. Eu fico muito feliz de ver que Recife está se abrindo para o mercado de arte contemporânea, acompanhando esse crescimento brasileiro”, diz.
Fortalecimento do mercado regional
O diretor da ART.PE, Diogo Viana, também destaca a importância da feira para ampliar a visibilidade da produção artística pernambucana e aproximar o mercado local de agentes de outras regiões do País e do exterior.
“Com a feira, foi gerada uma visibilidade para o mercado que já era existente, mas precisava de um pulso, de uma movimentação e visibilidade de Recife para o resto do Brasil”, aponta.
A prioridade dada ao eixo Norte-Nordeste é parte dessa estratégia. “A gente quer profissionalizar e fomentar o mercado nessas regiões”, afirma Viana.
Além de galerias consolidadas, a ART.PE abre espaço para instituições culturais e artistas que ainda não integram o circuito comercial das galerias, ampliando as possibilidades de contato do público com diferentes trajetórias e propostas artísticas.
Entre os participantes confirmados estão as galerias Anita Schwartz, Amparo 60, Nara Roesler, Contínua, Luis Maluf, Pinakotheke, Yehudi Hollander-Pappi, Marco Zero, Claraboia, Garrido e Cave, além do Instituto Ricardo Brennand e da AM.
Para Beth da Matta, a diversidade de participantes e propostas também contribui para aproximar diferentes públicos das artes visuais. “A gente pode consumir arte de várias formas e por isso eu acho que a ART.PE é tão importante”, conclui.
Lista de expositores
Galerias
- AM Galeria [Belo Horizonte / São Paulo]
- Amparo 60 [Recife]
- Anita Schwartz [Rio de Janeiro]
- Argentina Creativa Market | Galerías de Arte [Províncias da Argentina]
- Arrecife [Rio de Janeiro]
- Arte Plural [Recife]
- Avenida [Recife]
- Base [Recife / São Paulo]
- Beco Solo [Recife / São Paulo]
- Beco Street [Recife / São Paulo]
- Boaventura [Belém]
- Boi [Caruaru / Recife]
- Bordallo Pinheiro [Rio de Janeiro]
- BR Arte [São Paulo]
- Cana [Rio de Janeiro]
- Carmo Johnson Projects [São Paulo]
- Casa Antica [Recife]
- Casa Antica Anexo 01 [Recife]
- Cave [Fortaleza]
- Cecí Galeria [Recife]
- Central [São Paulo]
- Cerrado [Brasília / Goiânia]
- Christal [Recife]
- Claraboia [São Paulo]
- Continua [São Paulo / Europa / Ásia]
- Cosmos [Balneário Camboriú]
- Fasam [Belo Horizonte / São Paulo]
- Femaluma [Rio de janeiro / Cascais]
- Galeria 18 [São Paulo]
- Gamma [Maceió]
- Garrido [Recife]
- Gravura Brasileira [São Paulo]
- Lança [São Paulo]
- Luis Maluf [São Paulo]
- M.I.U. [Balneário Camboriú]
- Manaus Amazônia [Manaus]
- Marco Zero [Recife]
- Maurício Redig [Recife]
- Midlej [Salvador]
- Nara Roesler [São Paulo / Rio de Janeiro / Nova York]
- Número [Recife]
- OMA [São Paulo / Miami]
- Particular [Vitória]
- Pena Cal [Salvador]
- Pinakotheke [São Paulo / Rio de Janeiro / Fortaleza]
- Pórtico [São Paulo]
- Refresco [Rio de Janeiro] + Marco Zero [Recife]
- RV Cultura e Arte [Salvador]
- Sardenberg [São Paulo]
- Silvia Cintra + Box 4 [Rio de Janeiro]
- Verso [Lisboa]
- WG Galeria [São Paulo]
- Yehudi Hollander-Pappi [São Paulo]
- Zabumba [Salvador]
- Zipper [São Paulo]
Projetos especiais
- Artepofagia [Maceió]
- Capibaribe [Recife]
- Comadre [Rio de Janeiro]
- Instituto Lira [Recife]
- Maumau + Gráfica Lenta [Recife]
- Nuvem [Recife]
- Ocupá [Rio de Janeiro]
- Perman [Recife]
- Propágulo + O Criatório [Recife / Gravatá]
Instituições
- Instituto Ricardo Brennand [Recife]
- Museus PE [Recife / Olinda]
- Mamam [Recife]
- Oficina Francisco Brennand [Recife]
- Parque Cultural Casa do Governador [Vila Velha]
- Shopping Center Recife [Recife]
Editoras e livrarias
- Cepe [Recife]
- Nara Roesler Books [São Paulo]
- Pinakotheke Editora [São Paulo]
- Pó de Estrelas [Recife]
- Propágulo [Recife]
- Selo Celeste [São Paulo]
Serviço
5ª ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco
Data: de 14 a 18 de outubro
Horários: quarta (14), das 14h às 21h (preview para convidados); quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; e domingo (18), das 12h às 19h (última entrada sempre 1h antes do fechamento)
Local: Recife Expo Center – Recife, Pernambuco, Brasil
Ingressos no Sympla