Usina de Arte, em Pernambuco, inaugura instalação de Júlio Villani em antigo armazém de açúcar
Obra de Júlio Villani ocupa antigo armazém de açúcar em Água Preta e resgata memórias do trabalho, do patrimônio e da comunidade da Mata Sul
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“Guardar a história é ser útil ainda”. A frase recepciona os visitantes no “Museu da Memória”, instalação permanente do artista Júlio Villani inaugurada nesta terça-feira (13), na Usina de Arte, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.
A obra transforma máquinas, ferramentas, estruturas e arquivos da antiga Usina Santa Terezinha em uma experiência artística que aproxima memória, patrimônio industrial e arte contemporânea.
Os objetos, que fizeram parte da rotina da usina e da vida da comunidade local, ganham novos sentidos a partir das intervenções do artista.
Hoje vestígios de uma estrutura industrial, esses elementos preservam marcas do trabalho e da história do território, em uma proposta que dialoga com a trajetória de Villani, cuja produção é marcada pela transformação de objetos e elementos do cotidiano.
A instalação ocupa o antigo armazém de açúcar da Usina, um espaço com mais de 600 m², e é resultado de uma residência artística realizada por Villani nas dependências do equipamento. São mais de 50 peças antigas, que passam a integrar a obra por meio de intervenções e releituras.
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O conjunto também reúne frases encontradas nas estruturas, inscrições preservadas em objetos que resistiram ao tempo e homenagens às pessoas que participaram da rotina da região.
Para a presidente da Usina de Arte, Bruna Pessôa de Queiroz, a dimensão humana é um dos aspectos centrais do trabalho.
“O que mais me emociona no trabalho de Júlio é perceber que ele não olhou apenas para os objetos ou para a arquitetura. Ele olhou para as pessoas. Para quem construiu essa Usina, para quem trabalhou aqui, para quem viveu essa história e deixou sua marca nesse lugar”, ressalta.
Usina de Arte celebra dez anos
A inauguração da instalação integra a programação comemorativa dos dez anos da Usina de Arte.
Na quinta-feira (15), será lançado o livro "Usina de Arte – A construção de uma utopia", escrito pelo jornalista e antropólogo Bruno Albertim. Publicada em parceria com a Companhia Editora de Pernambuco (CEPE), a obra percorre a história do espaço, suas transformações e os projetos desenvolvidos ao longo dos anos.
O lançamento será realizado durante a ART.PE, no Recife Expo Center, e contará com a presença de Bruna Pessôa de Queiroz, Ricardo Pessôa de Queiroz e Bruno Albertim.
Ao longo de uma década, a antiga Usina Santa Terezinha passou a abrigar um projeto que aproxima arte contemporânea, educação, natureza e desenvolvimento local. O espaço recebeu obras de artistas como Marina Abramovi, Artur Lescher, Carlos Garaicoa, José Rufino, Alfredo Jaar, Regina Silveira e Flávio Cerqueira.
A Usina também desenvolveu iniciativas de educação e formação, como a Escola de Música, o FabLab Mata Sul, a Biblioteca e o Centro de Conhecimento, além de ações e parcerias com instituições de ensino da região.
O Parque Artístico Botânico da Usina de Arte está aberto diariamente à visitação, das 5h30 às 18h, com entrada gratuita. O espaço fica em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.