Pernambuco oferece curso gratuito de elaboração de projetos e captação de recursos para comunidades de terreiro
Com carga horária de 30 horas, programação abordará políticas culturais, direitos, oportunidades, planejamento, sustentabilidade e comunicação
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Comunidades de Candomblé, Umbanda, Jurema Sagrada e outras tradições de terreiro em Pernambuco poderão participar, em novembro, de um curso gratuito voltado à elaboração de projetos culturais, à divulgação de iniciativas e à captação de recursos por meio de editais.
Intitulada “Economia Ancestral – Gestão Cultural Criativa para Territórios de Terreiro”, a formação é direcionada a mestres, mestras, griôs, músicos, artesãos e integrantes de afoxés, maracatus de baque virado, grupos de coco, capoeira, samba de roda, percussão, dança afro, canto, culinária tradicional e outras expressões afro-brasileiras.
A iniciativa também contempla representantes de Pontos e Pontões de Cultura e de Patrimônios Vivos com atuação ligada às culturas de matriz africana.
As inscrições começam na próxima quinta-feira (15) e seguem até 30 de outubro, por meio de formulário online. Ao todo, são oferecidas 25 vagas.
Com carga horária de 30 horas, o curso será dividido em quatro módulos, com aulas ministradas por Tagore Simões, Belisa Alves, Pedro Akanni e Salatiel Cícero. A programação abordará políticas culturais, direitos, oportunidades, planejamento, sustentabilidade e comunicação.
As atividades incluem aulas práticas, rodas de conversa e troca de experiências. Além disso, os participantes terão acesso a um laboratório para desenvolver suas próprias propostas culturais.
No encerramento, os projetos serão apresentados em formato de pitch, exercício que busca desenvolver a capacidade de expor ideias com clareza e ampliar as possibilidades de circulação das propostas em diferentes espaços.
As aulas serão realizadas em dois terreiros de Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco. A organização oferecerá alimentação nos locais e prevê apoio para o deslocamento de até dez participantes de outros municípios da região.
O projeto conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo do Brasil, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.
Serviço
Economia Ancestral – Gestão Cultural Criativa para Territórios de Terreiro
Inscrições: de 15 a 30 de outubro
Data: 31 de outubro, 1, 7 e 8 de novembro, das 9h às 16h
Local: dois terreiros de Paudalho, Mata Norte de Pernambuco
Vagas: 25
Carga horária: 30 horas
Link para inscrição: https://bit.ly/4i5GaSb