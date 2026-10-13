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Cultura | Notícia

Morre cantor e compositor Netinho, referência do axé music, aos 60 anos

Artista enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos

Por Laís Nascimento Publicado em 13/10/2026 às 11:08 | Atualizado em 13/10/2026 às 11:10
Cantor Netinho foi diagnosticado em 2025 com um linfoma n&atilde;o Hodgkin do tipo B
Cantor Netinho foi diagnosticado em 2025 com um linfoma não Hodgkin do tipo B - Assessoria / Divulgação

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O cantor e compositor baiano Netinho faleceu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos. A morte foi anunciada pela assessoria por meio da página oficial do cantor, no Instagram.

Segundo a nota, o artista foi diagnosticado em 2025 com um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

"Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo", diz o texto.

O velório e a cremação serão realizados em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Netinho foi um dos representantes do axé music, com hits como "Mila" e "Beijo na Boca".

No comunicado, a assessoria destaca que durante os últimos meses de tratamento, o compositor costumava dizer: “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”.

 

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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