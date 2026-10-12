Jomard Muniz de Britto: a arte transgressora e tropicalista que desafiou as certezas em Pernambuco

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Cineasta, poeta e filósofo, pernambucano fez da experimentação audiovisual, da ironia e da crítica à elite intelectual marcas de sua trajetória

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Provocador, irreverente e avesso às convenções, Jomard Muniz de Britto fez da imagem e da palavra instrumentos de questionamento da cultura pernambucana. Professor, poeta, filósofo, cineasta, agitador cultural e colaborador da página de opinião do Jornal do Commercio, JMB, como também era conhecido, foi uma das figuras centrais do cinema experimental produzido em Pernambuco nas décadas de 1970 e 1980.

O cineasta faleceu na madrugada desta segunda-feira (12), aos 89 anos, deixando um legado de experimentação, modernização e resistência para a cena cultural e artística pernambucana.

O pernambucano estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Unimed Recife, com um quadro de infecção respiratória. JMB tinha doença de Parkinson e, nos últimos 20 dias, apresentou uma piora no estado de saúde.

Com uma câmera ou a escrita em mãos, Jomard transformou a liberdade criativa, a provocação à elite intelectual, a poesia, a política e a pedagogia em pontos de partida para questionar modelos consagrados de pensamento e criação e fortalecer a identidade pernambucana.

A ironia era uma das marcas de sua produção. Ao longo da trajetória, deixou dez livros, peças de teatro e mais de 30 filmes e vídeos, alguns preservados pela Cinemateca Pernambucana, da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Perseguição política e transgressão artística

Jomard foi professor, poeta, filósofo, cineasta, agitador cultural e colaborador da página de opinião do Jornal do Commercio - Priscilla Buhr/JC Imagem

Jomard nasceu em 8 de abril de 1937, na Rua Imperial, no bairro de São José, área central do Recife. Graduado em Filosofia pela Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), iniciou a carreira profissional como professor.

A convite de Paulo Freire, integrou a equipe inicial do Sistema de Educação de Adultos desenvolvido pelo educador, na década de 1960. Durante a ditadura militar, foi destituído do cargo de professor, preso e levado ao Forte das Cinco Pontas, onde dividiu cela com o político Gregório Bezerra e o advogado Joel Câmara.

O engajamento com a filosofia, no entanto, ultrapassou as salas de aula. Realizador de cinema experimental, Jomard integrou a Geração Super-8, movimento que marcou uma das fases mais criativas do audiovisual pernambucano.

Em diálogo com Glauber Rocha, Caetano Veloso e Gilberto Gil, Jomard Muniz de Britto transitou entre influências e trocas criativas, levando também sua experimentação artística aos baianos.

Na década de 1970, foi um dos precursores do tropicalismo em Pernambuco e participou ativamente dos debates sobre a modernização cultural do Nordeste. No estado, fez da invenção e do experimentalismo formas do fazer artístico acessível e popular.

Câmera como instrumento de provocação

"O Palhaço Degolado", de Jomard Muniz de Britto - REPRODUÇÃO

Partindo de um humor ácido, uma das produções mais conhecidas de Jomard, o filme “O Palhaço Degolado” provoca personalidades consagradas da cultura regional, como Gilberto Freyre e Ariano Suassuna.

No curta-metragem, o cineasta se caracteriza de palhaço para satirizar pensamentos e ideias associados a esses intelectuais, em diálogo com a estética tropicalista.

Em 1978, produziu “Inventário de um Feudalismo Cultural”, filme de 12 minutos que critica a “cultura oficial do estado”. A partir da interação entre a câmera e a performance do Grupo Vivencial, Jomard propõe uma adaptação livre de “Sobrados e Mucambos”, de Gilberto Freyre, e incorpora textos de Hermilo Borba Filho.

Outras obras do artista, como “Atentados Poéticos” e “Recinfernália”, estão disponíveis na Cinemateca Pernambucana.

Obra contra o conformismo

Presidente da Fundação de Cultura do Recife, Marcelo Canuto define Jomard como “uma das figuras mais inquietas e marcantes do pensamento vanguardista pernambucano”.

“Jomard fez da transgressão uma forma de pensamento e da experimentação uma maneira de intervir na cultura brasileira. Sua trajetória foi marcada pela irreverência, pela crítica e pela liberdade criativa”, aponta.

Em 1985, Muniz de Britto ocupou o cargo de secretário de Cultura do Recife, após eleição direta realizada entre representantes e participantes ativos da cultura na capital pernambucana.

“Nem a repressão nem a censura silenciaram sua capacidade de questionar as estruturas de poder e os modelos consagrados de pensamento e criação. Que sua irreverência e coragem continuem inspirando uma cidade e um estado que respiram cultura, desafiam convenções e enfrentam as contradições da vida com arte e poesia”, destaca Canuto.

