Cineasta, professor e escritor Jomard Muniz de Britto morre no Recife, aos 89 anos
Realizador de filmes em Super-8 e de performances artísticas, Jomard participou ativamente da movimentação tropicalista no Nordeste, nos anos 1970
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O cineasta, professor e escritor pernambucano Jomard Muniz de Britto morreu na madrugada desta segunda-feira (12), aos 89 anos.
O velório está previsto para começar às 10h, na Capela Santo Amaro, no Recife. O sepultamento será realizado às 16h, no Cemitério de Santo Amaro.
Nascido em 1937, na Rua Imperial, no bairro de São José, no Recife, Jomard era graduado e licenciado em Filosofia pela Universidade do Recife (atual Universidade Federal de Pernambuco — UFPE).
Iniciou a carreira como professor de Filosofia em cursos secundários e integrou a equipe inicial do Sistema Paulo Freire de Educação de Adultos. Foi aposentado durante o regime militar instaurado em 1964. Posteriormente, atuou na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde permaneceu até o Ato Institucional nº 5 (AI-5), decretado em 1968.
Realizador de filmes em Super-8 e de performances artísticas, Jomard participou ativamente da movimentação tropicalista no Nordeste, nos anos 1970. Ao longo da carreira, publicou dez livros, escreveu peças de teatro e realizou mais de 30 filmes e vídeos.
Entre seus trabalhos audiovisuais estão Jogos Labiais Libidinais (1979), Inventário de um Feudalismo Cultural (1978, 12’), Alto Nível Baixo (1977, 6’), Discurso Classe Média (1977, 4’), Palhaço Degolado (1976, 13’).
Em conversa com o JC, sua sobrinha, Luiza Machado, informou que Jomard estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Unimed Recife, com um quadro de infecção respiratória. O cineasta tinha doença de Parkinson e, nos últimos 20 dias, apresentou uma piora no estado de saúde.
Ao falar do tio, Luiza destacou sua personalidade comunicativa e bem-humorada. “Ele era muito engraçado, gostava de falar com as pessoas, conhecia todo mundo. Era muito comunicativo e todo mundo gostava dele”, afirmou.