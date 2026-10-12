Atriz de 'Legalmente Loira' é presa após agredir comissárias e tentar abrir porta de avião

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O episódio aconteceu quando a artista fazia um voo da Delta Air Lines de Los Angeles com destino ao Aeroporto Internacional JFK, em Nova York

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A atriz Selma Blair, de 54 anos, foi presa no domingo, 11, depois de tentar abrir a porta de um avião em movimento e agredir duas comissárias, segundo autoridades. Uma delas precisou ser hospitalizada.

O episódio aconteceu quando a artista fazia um voo da Delta Air Lines de Los Angeles com destino ao Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, e o avião estava estacionado no portão de embarque

Segundo a Autoridade Portuária, a atriz também precisou ser levada a um hospital para receber atendimentos médicos.

Um assessor de Selma Blair afirmou, sem entrar em detalhes, que o comportamento agressivo da atriz foi desencadeado por "uma emergência médica", mas que ela já se encontra em condição estável.

Em 2018, Selma foi diagnosticada com esclerose múltipla, e compartilha a sua rotina contra os efeitos da doença com o público.

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Ano passado, ela chegou a declarar que estava em um tratamento que diminuía a intensidade dos sintomas da doença. No entanto, não há informações se a confusão aconteceu em razão da esclerose múltipla.

O FBI, responsável por investigar todas as agressões ocorridas a bordo de aeronaves, se recusou a divulgar detalhes do caso.

"Ontem, fomos informados por nossos parceiros do Departamento de Polícia da Autoridade Portuária sobre uma possível agressão a bordo de um voo que chegou ao JFK", disse Sydney Kleinmann, porta-voz do escritório do FBI em Nova York.

"De acordo com a política de longa data do Departamento de Justiça, não comentamos investigações em andamento", acrescentou

Aos 54 anos, Selma Blair já participou de filmes como Segundas Intenções, Legalmente Loira, Hellboy e Pânico 2. No ano passado, ao afirmar que os sintomas da esclerose múltipla estavam mais amenos, a atriz também disse que fazia planos para retomar a carreira diante das câmeras.