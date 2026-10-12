Arquivo Público Municipal de Olinda passa por requalificação no Sítio Histórico

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Casarão na Rua de São Bento recebe obras para preservar características arquitetônicas; intervenção será realizada em duas etapas

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Um dos imóveis tradicionais do Sítio Histórico de Olinda, o casarão que abriga o Arquivo Público Municipal, na Rua de São Bento, passa por obras de requalificação para preservar suas características arquitetônicas.

Fundado há mais de 40 anos, o equipamento reúne documentos, plantas, fotografias e reportagens que ajudam a contar a história da cidade.

O acervo inclui registros com mais de 300 anos, como uma versão antiga do Foral de Olinda, carta outorgada por Duarte Coelho que estabelecia a criação da vila que deu origem à cidade.

Na primeira etapa das obras, a Prefeitura de Olinda realiza serviços de renovação da pintura e impermeabilização, além da recuperação de portas, janelas e esquadrias.

Em uma segunda fase, a requalificação será ampliada, com intervenções nas instalações hidráulicas e elétricas do prédio, serviços no telhado e outras melhorias.

O Arquivo Público Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. O espaço pode ser visitado por moradores, pesquisadores, estudantes e demais interessados na história de Olinda.

