"Cabaré – O Último Encontro" lota o Classic Hall
A apresentação em Olinda integrou a etapa final de despedida desta formação específica do projeto, que percorreu o Brasil com grande sucesso
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O Classic Hall viveu uma noite de celebração da música sertaneja na última sexta-feira (9). Com ingressos esgotados e público entusiasmado, o cantor Leonardo e a dupla Bruno & Marrone subiram ao palco para apresentar a turnê “Cabaré – O Último Encontro”. O espetáculo, marcado pelo romantismo, pela nostalgia e pelas tiradas bem-humoradas dos artistas, consagrou mais uma vez a forte sintonia entre os cantores e o apelo popular do projeto diante dos fãs pernambucanos.
A apresentação em Olinda integrou a etapa final de despedida desta formação específica do projeto, que percorreu o Brasil com grande sucesso ao longo de cinco anos. Durante a performance, o trio transformou a casa de shows em um grande tributo às suas próprias trajetórias — que já atravessam gerações — e à história do gênero sertanejo, apresentando um repertório repleto de clássicos consolidados no imaginário afetivo do público.
Com uma superprodução marcada por cenografia e grandes painéis de LED, o show combinou a grandiosidade visual ao clima intimista e descontraído, característico da marca “Cabaré”.