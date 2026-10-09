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Cultura | Notícia

Teatro do Parque recebe musical infantil e show de mágica para celebrar o Dia das Crianças

Espetáculo "Bonezinho Vermelho" será apresentado neste domingo (11), às 16h, no Recife, com participação do mágico Ryan e tradução em Libras

Por Fagner Clemente Publicado em 09/10/2026 às 17:37
Teatro do Parque recebe o musical "Bonezinho Vermelho" e o mágico Ryan para celebrar o Dia das Crianças
Teatro do Parque recebe o musical "Bonezinho Vermelho" e o mágico Ryan para celebrar o Dia das Crianças - Divulgação

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O Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, no Recife, recebe neste domingo (11) o musical infantil “Bonezinho Vermelho”, em uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. A apresentação começa às 16h e contará também com um pocket show do mágico Ryan. A sessão terá tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Com texto e direção-geral de Ruy Aguiar e produção da Métron Produções, o espetáculo é livremente inspirado no clássico de Charles Perrault. A montagem combina humor, música e fantasia para contar a história de Bonezinho Vermelho, que sai para visitar a avó e encontra personagens e situações inesperadas pelo caminho.

Durante a aventura pela floresta, a menina conhece a Dona Árvore e se envolve em uma história que inclui o Coelho Barnabé, um passarinho e um esquilo. A trama ganha novos rumos com a chegada de um vilão misterioso, que carrega uma bolsa cheia de disfarces.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/bonezinho-vermelho-musical-infantil/3599120?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com, com valores de R$ 30 (meia-entrada), R$ 40 (social) e R$ 60 (inteira). A bilheteria física do teatro funcionará no dia da apresentação, a partir das 15h.

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Serviço

Espetáculo: Bonezinho Vermelho

Data: domingo (11 de outubro)

Horário: 16h

Local: Teatro do Parque, Rua do Hospício, nº 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada), R$ 40 (social) e R$ 60 (inteira)

Informações: WhatsApp (81) 99418-0025

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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