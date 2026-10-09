Teatro do Parque recebe musical infantil e show de mágica para celebrar o Dia das Crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo "Bonezinho Vermelho" será apresentado neste domingo (11), às 16h, no Recife, com participação do mágico Ryan e tradução em Libras

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, no Recife, recebe neste domingo (11) o musical infantil “Bonezinho Vermelho”, em uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. A apresentação começa às 16h e contará também com um pocket show do mágico Ryan. A sessão terá tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Com texto e direção-geral de Ruy Aguiar e produção da Métron Produções, o espetáculo é livremente inspirado no clássico de Charles Perrault. A montagem combina humor, música e fantasia para contar a história de Bonezinho Vermelho, que sai para visitar a avó e encontra personagens e situações inesperadas pelo caminho.

Durante a aventura pela floresta, a menina conhece a Dona Árvore e se envolve em uma história que inclui o Coelho Barnabé, um passarinho e um esquilo. A trama ganha novos rumos com a chegada de um vilão misterioso, que carrega uma bolsa cheia de disfarces.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/bonezinho-vermelho-musical-infantil/3599120?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com, com valores de R$ 30 (meia-entrada), R$ 40 (social) e R$ 60 (inteira). A bilheteria física do teatro funcionará no dia da apresentação, a partir das 15h.

Serviço

Espetáculo: Bonezinho Vermelho

Data: domingo (11 de outubro)

Horário: 16h

Local: Teatro do Parque, Rua do Hospício, nº 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada), R$ 40 (social) e R$ 60 (inteira)

Informações: WhatsApp (81) 99418-0025

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

