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Cultura | Notícia

Recife abre inscrições para incubadora gratuita de projetos culturais pela Lei Rouanet

Formação oferece 15 vagas para artistas e produtores culturais; inscrições seguem até esta sexta-feira (9)

Por Aisha Vitória Publicado em 09/10/2026 às 14:14 | Atualizado em 09/10/2026 às 14:19
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A iniciativa é voltada a agentes culturais que desejam desenvolver propostas e buscar financiamento - Foto: Divulgação/Biblioteca Cultura Digital Dr. Joaquim Suassuna

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Artistas e produtores culturais do Recife podem se inscrever em uma formação gratuita voltada à elaboração de projetos e à captação de recursos pela Lei Rouanet. A Incubadora de Projetos da Lei Rouanet oferece 15 vagas e terá duração de seis meses, com atividades presenciais e on-line. As inscrições seguem até as 23h59 desta sexta-feira (9), por meio de formulário on-line. O resultado da seleção será divulgado em 12 de outubro.

A iniciativa é voltada a agentes culturais que desejam desenvolver propostas e buscar financiamento, mesmo sem experiência com editais, formação na área cultural ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A seleção dará prioridade a pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência.

A formação pretende acompanhar os participantes desde a estruturação da ideia até a preparação dos projetos para apresentação a potenciais patrocinadores. O percurso inclui diagnóstico, elaboração das propostas, orientação para submissão e estratégias para buscar recursos.

“Há uma lacuna muito grande entre ter uma boa ideia e saber transformá-la em um projeto cultural que possa chegar ao mercado. A proposta da Incubadora é justamente ocupar esse espaço e mostrar que existem outras possibilidades além de esperar a abertura de um edital. É pensar estrategicamente o projeto, entender quem pode se interessar por aquela ideia e construir uma ponte entre o setor cultural e o setor privado”, explica Raian Oliveira, idealizador da iniciativa.

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Como será a formação

A programação prevê seis encontros presenciais, com duração de três horas cada, na Biblioteca Cultura Digital Dr. Joaquim Suassuna, no bairro do Pina, no Recife. Também serão realizadas seis palestras on-line com profissionais convidados e três consultorias individuais.

Os participantes terão contato com o funcionamento da Lei Rouanet e do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), além de conteúdos sobre incentivo fiscal, renúncia tributária, políticas públicas de cultura, acesso à cultura, território, acessibilidade cultural e contrapartidas sociais.

A iniciativa é realizada por meio da Plataforma Juventude Solidária, do Governo Federal, coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com ministérios como os da Educação e do Desenvolvimento e Assistência Social. A coordenação do projeto é da PRISMA, plataforma pernambucana dedicada à produção e à tradução de artes integradas desde 2021.

Mais informações podem ser consultadas no perfil oficial do projeto no Instagram.

Experiência na produção cultural

A incubadora foi idealizada por Raian Oliveira, produtor executivo e elaborador de projetos artístico-culturais. Segundo sua apresentação profissional, ele participou da elaboração de aproximadamente 150 projetos e da captação de quase R$ 2 milhões por meio de editais municipais, estaduais e federais, emendas parlamentares e Lei Rouanet.

Entre as iniciativas com as quais colaborou estão o Boi da Macuca, o Coletivo Moingobé e a Propágulo — Instituição e Editora de Arte. A experiência em diferentes etapas da produção cultural, da elaboração de propostas à captação de recursos, serviu de base para a criação da incubadora.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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