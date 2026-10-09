Recife abre inscrições para incubadora gratuita de projetos culturais pela Lei Rouanet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Artistas e produtores culturais do Recife podem se inscrever em uma formação gratuita voltada à elaboração de projetos e à captação de recursos pela Lei Rouanet. A Incubadora de Projetos da Lei Rouanet oferece 15 vagas e terá duração de seis meses, com atividades presenciais e on-line. As inscrições seguem até as 23h59 desta sexta-feira (9), por meio de formulário on-line. O resultado da seleção será divulgado em 12 de outubro.

A iniciativa é voltada a agentes culturais que desejam desenvolver propostas e buscar financiamento, mesmo sem experiência com editais, formação na área cultural ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A seleção dará prioridade a pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência.

A formação pretende acompanhar os participantes desde a estruturação da ideia até a preparação dos projetos para apresentação a potenciais patrocinadores. O percurso inclui diagnóstico, elaboração das propostas, orientação para submissão e estratégias para buscar recursos.

“Há uma lacuna muito grande entre ter uma boa ideia e saber transformá-la em um projeto cultural que possa chegar ao mercado. A proposta da Incubadora é justamente ocupar esse espaço e mostrar que existem outras possibilidades além de esperar a abertura de um edital. É pensar estrategicamente o projeto, entender quem pode se interessar por aquela ideia e construir uma ponte entre o setor cultural e o setor privado”, explica Raian Oliveira, idealizador da iniciativa.

Como será a formação

A programação prevê seis encontros presenciais, com duração de três horas cada, na Biblioteca Cultura Digital Dr. Joaquim Suassuna, no bairro do Pina, no Recife. Também serão realizadas seis palestras on-line com profissionais convidados e três consultorias individuais.

Os participantes terão contato com o funcionamento da Lei Rouanet e do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), além de conteúdos sobre incentivo fiscal, renúncia tributária, políticas públicas de cultura, acesso à cultura, território, acessibilidade cultural e contrapartidas sociais.

A iniciativa é realizada por meio da Plataforma Juventude Solidária, do Governo Federal, coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com ministérios como os da Educação e do Desenvolvimento e Assistência Social. A coordenação do projeto é da PRISMA, plataforma pernambucana dedicada à produção e à tradução de artes integradas desde 2021.

Mais informações podem ser consultadas no perfil oficial do projeto no Instagram.

Experiência na produção cultural

A incubadora foi idealizada por Raian Oliveira, produtor executivo e elaborador de projetos artístico-culturais. Segundo sua apresentação profissional, ele participou da elaboração de aproximadamente 150 projetos e da captação de quase R$ 2 milhões por meio de editais municipais, estaduais e federais, emendas parlamentares e Lei Rouanet.

Entre as iniciativas com as quais colaborou estão o Boi da Macuca, o Coletivo Moingobé e a Propágulo — Instituição e Editora de Arte. A experiência em diferentes etapas da produção cultural, da elaboração de propostas à captação de recursos, serviu de base para a criação da incubadora.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo