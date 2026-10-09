Projeto leva curso gratuito de teatro de rua a Paudalho

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Formação idealizada e ministrado pelo ator e professor José Eudes ocupa teatro, ruas, praças e espaços públicos a partir deste sábado (10)

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O município de Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco, vai receber, a partir deste sábado (10), o projeto “Festa na Rua: O Teatro Correndo nas Veias da Cidade”, curso de teatro de rua idealizado e ministrado pelo ator, produtor cultural e professor de teatro, José Eudes.

Com o objetivo de contribuir para a formação de uma nova geração de atores e atrizes na cidade, o curso irá reunir participantes com idades a partir dos 14 anos interessados em conhecer e experimentar a linguagem teatral.

As aulas serão realizadas aos sábados, sempre das 14h às 18h, até o dia 30 de janeiro de 2027.

Ao longo da formação, os participantes terão contato com práticas e experiências voltadas à criação teatral a partir do espaço público. O processo culminará na montagem e apresentação de um espetáculo, com previsão de estreia para o início de 2027.

Segundo José Eudes, a iniciativa também busca aproximar a produção cênica da comunidade e as experiências serão estendidas às ruas, praças, feiras e outros espaços livres de Paudalho.

“Festa na Rua nasce do desejo de aproximar o teatro das pessoas e de compreender a própria cidade como um grande espaço de criação. A rua tem seus sons, seus personagens, seus movimentos e suas histórias. Tudo isso pode se transformar em matéria para a cena”, destaca o professor.

O projeto conta com o apoio do Funcultura através da Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

