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Cultura | Notícia

Projeto leva curso gratuito de teatro de rua a Paudalho

Formação idealizada e ministrado pelo ator e professor José Eudes ocupa teatro, ruas, praças e espaços públicos a partir deste sábado (10)

Por JC Publicado em 09/10/2026 às 8:55
Praça do Rosário, no centro de Paudalho, será um dos locais de apresentação do projeto Teatro de Rua
Praça do Rosário, no centro de Paudalho, será um dos locais de apresentação do projeto Teatro de Rua - Nicolas Silva/Divulgação

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O município de Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco, vai receber, a partir deste sábado (10), o projeto “Festa na Rua: O Teatro Correndo nas Veias da Cidade”, curso de teatro de rua idealizado e ministrado pelo ator, produtor cultural e professor de teatro, José Eudes.

Com o objetivo de contribuir para a formação de uma nova geração de atores e atrizes na cidade, o curso irá reunir participantes com idades a partir dos 14 anos interessados em conhecer e experimentar a linguagem teatral.

As aulas serão realizadas aos sábados, sempre das 14h às 18h, até o dia 30 de janeiro de 2027.

Ao longo da formação, os participantes terão contato com práticas e experiências voltadas à criação teatral a partir do espaço público. O processo culminará na montagem e apresentação de um espetáculo, com previsão de estreia para o início de 2027.

Segundo José Eudes, a iniciativa também busca aproximar a produção cênica da comunidade e as experiências serão estendidas às ruas, praças, feiras e outros espaços livres de Paudalho.

“Festa na Rua nasce do desejo de aproximar o teatro das pessoas e de compreender a própria cidade como um grande espaço de criação. A rua tem seus sons, seus personagens, seus movimentos e suas histórias. Tudo isso pode se transformar em matéria para a cena”, destaca o professor.

O projeto conta com o apoio do Funcultura através da Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

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