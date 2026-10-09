Projeto "Fala, Família" promove mobilização social no Engenho do Meio, no Recife
Iniciativa realiza primeiro ato neste sábado (17), com oficinas gratuitas, rodas de conversa, música e atividades de lazer para a comunidade
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Moradores do Recife poderão participar, neste sábado (17), de uma mobilização social voltada à conscientização política e ao incentivo à participação popular nas comunidades periféricas. O projeto "Fala, Família" realiza seu primeiro ato na Praça do Engenho do Meio, na Zona Oeste da capital pernambucana, das 8h às 12h. A entrada é gratuita.
A programação prevê rodas de conversa, oficinas, música, lanches, sorteios e atividades de lazer para crianças e adultos. A iniciativa também busca viabilizar serviços gratuitos, como cortes de cabelo e tranças, além de oficinas de grafite e atividades educativas.
Rifa solidária ajuda a custear as atividades
Para arrecadar recursos destinados à mobilização, a organização promove uma rifa solidária, com números vendidos a R$ 5. Entre os prêmios estão um kit de produtos Natura, uma bolsa de crochê e um plano mensal de corte de cabelo masculino.
Para participar, é necessário escolher um número e enviar o comprovante de pagamento pelo direct do perfil oficial do projeto no Instagram, @falafamili4.
As contribuições podem ser feitas pela chave Pix: mobperifericafalafamilia@gmail.com, vinculada ao Nubank. A organização também busca parcerias para ampliar as atividades e os serviços oferecidos à comunidade.
Projeto busca ampliar a participação política nas periferias
O projeto é organizado por Victhor Mathews, barbeiro, artista periférico e morador da comunidade de Roda de Fogo, no Recife, e conta também com a participação de Acsa Lopes na organização da mobilização.
Victhor explica que a iniciativa pretende levar informações políticas aos moradores de maneira acessível e incentivar a participação da comunidade nas discussões públicas.
“O Fala Família surge justamente para somar forças nesse processo. Nosso objetivo é levar informação política de maneira descontraída, didática e acessível para o povo da periferia, além de criar oportunidades e espaços de fala”, afirma.
“Através de oficinas, rodas de diálogo, encontros e outras atividades, queremos fortalecer a participação da comunidade e mostrar que a favela também pode entender, discutir e ocupar os espaços onde as decisões são tomadas”, destaca o organizador.
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Victhor defende ainda o reconhecimento da voz e do conhecimento dos moradores das comunidades periféricas.
Serviço
O quê: primeiro ato do projeto Fala, Família
Quando: sábado (17), das 8h às 12h
Onde: Praça do Engenho do Meio, Recife
Entrada: gratuita