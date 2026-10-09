Peça infantil sobre protagonismo negro tem apresentação gratuita para crianças no Recife

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Espetáculo "Helô em Busca do Baobá Sagrado" será encenado neste sábado (10), às 16h, na Boa Vista; ingressos custam R$ 10 para o público geral

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O espetáculo infantil “Helô em Busca do Baobá Sagrado” será apresentado neste sábado (10), às 16h, no Espaço O Poste, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A sessão integra uma temporada estadual que percorre quatro macrorregiões de Pernambuco até o fim de 2026. A entrada é gratuita para crianças de terreiros e indígenas de escolas públicas. Para o público geral, o ingresso custa R$ 10.

A montagem aborda o protagonismo de crianças negras, a ancestralidade e o combate ao racismo e ao bullying. A apresentação contará com audiodescrição, recurso de acessibilidade voltado a pessoas com deficiência visual, intelectual ou neurodivergentes.

Inspirada no livro infantil “As Aventuras de Helô em Busca do Baobá Sagrado”, lançado em 2025 por Talles Ribeiro e Heloísa Ribeiro, a peça combina teatro, dança, música e manipulação de bonecos e figuras animadas. A montagem também utiliza materiais reciclados nos cenários e figurinos, com referências à preservação ambiental.

Na história, Helô é uma menina negra que parte em busca do fruto sagrado de um baobá para ajudar seu povoado, atingido pela tristeza provocada pelo racismo e pelo bullying. Durante a jornada, ela encontra personagens encantados e precisa enfrentar Seu Quadrado, que representa uma visão cinzenta do mundo.

Com direção e dramaturgia de Agrinez Melo, o espetáculo tem no elenco Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro. A produção geral é da DoceAgri.

A circulação teve início em 2 de outubro, na Escola Municipal Quilombo Onze Negras, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O circuito prevê cinco apresentações em Pernambuco, incluindo uma passagem pela aldeia indígena Fulni-ô, em Arcoverde, no Sertão. As datas e os locais das apresentações na Zona da Mata Norte e no Agreste ainda serão definidos.

O projeto “Helô em Busca do Baobá Sagrado: protagonismo infantil afrocentrado em circulação por Pernambuco” é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com recursos do Ministério da Cultura, do Governo Federal e do Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe e da Secretaria Estadual de Cultura.

Serviço

Espetáculo: Helô em Busca do Baobá Sagrado

Data: sábado (10 de outubro)

Horário: 16h

Local: Espaço O Poste, Rua do Riachuelo, nº 641, Boa Vista, Recife

Ingressos: gratuitos para crianças de terreiros e indígenas de escolas públicas; R$ 10 para o público geral

Classificação: livre