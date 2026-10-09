Marília Mendonça ganha exposição sensorial e imersiva no MIS, em São Paulo

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Reconhecida como uma das maiores vozes da música sertaneja brasileira e considerada a "rainha da sofrência", a artista Marília Mendonça será celebrada com uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. A mostra começa nesta sexta-feira (9) e fica em cartaz até o dia 29 de novembro.
Chamada de "Marília Mendonça – Sentimento Louco", a exposição vai celebrar a carreira e a memória da cantora e compositora, que morreu há quase cinco anos, no dia 5 de novembro de 2021, em um acidente de avião.
Para a curadora da mostra, Isa Pessoa, Marília foi um fenômeno cultural brasileiro. "A Marília Mendonça redefiniu o gênero musical, o sertanejo e o papel das mulheres dentro disso. Então, uma exposição sobre ela era uma necessidade musical".
Marília Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995 na cidade de Cristianópolis (GO). Aos 11 anos, ganhou seu primeiro violão, um presente do avô, para tocar em uma igreja. Um ano depois, começou a compor a música "Minha Herança".
Ainda criança, foi contratada por Wander Oliveira, fundador da WorkShow, como compositora.
"A Marília, ainda criança, chegou no meu escritório, me procurando. Ela tinha 13 anos e era ainda muito menina, mas sempre à frente do seu tempo. Era muito fácil de trabalhar com ela, ela era muito criativa. Quando a Marília falava alguma coisa que parecia absurdo, você não podia responder de pronto. Era melhor esperar e pensar no que ela estava falando porque sempre haveria algo muito importante para ser visto ali", lembra Wander.
Aos 18 anos, as músicas que ela compunha já haviam sido gravadas por diversas duplas e cantores brasileiros como Cristiano Araújo, Wesley Safadão e Henrique e Juliano. Em seguida, ela decidiu cantar suas próprias canções, colocando as mulheres no centro da narrativa.
"O que eu tenho falado é que existe uma música antes e depois da Marília. Ela não era uma cantora sertaneja. Ela era uma cantora de música popular brasileira. Tanto é que, no projeto que estava desenvolvendo [antes de morrer], chamado de "Todos os Cantos", ela estava indo em cada estado do país e gravando uma música [inédita], uma forma de retribuição ao seu público", afirma o empresário.
Experiência sensorial e imersiva
A exposição acompanha diferentes momentos da trajetória da artista, contando fatos desde a sua infância até a consagração nos palcos.
A mostra propõe uma experiência sensorial e imersiva, apresentando não somente suas músicas, como também objetos pessoais como roupas, sapatos, colares, diários, óculos e violões, além de registros inéditos.
"A exposição veio para materializar todo o conteúdo audiovisual que a gente pesquisou e trabalhou para um documentário [sobre a cantora]", explicou Nelson Foerster, produtor e diretor artístico da mostra.
Segundo ele, esse documentário será lançado na próxima semana no streaming, com depoimentos e histórias sobre a cantora.
"Pesquisadores e roteiristas que contratamos para esse documentário nos diziam: ‘leiam as letras [de suas canções]’. A Marília se tornou tão popular porque as pessoas se identificavam [com as letras das músicas]. Ela cantava para as mulheres, cantava os problemas das mulheres e cantava aquilo que as mulheres queriam ouvir", disse Foerster. "As letras dela vêm dessas observações, desse olhar para a sociedade e para as pessoas".
Cada espaço da exposição foi inspirado em títulos de canções que se tornaram sucesso na voz de Marília Mendonça. Um deles, intitulado "Esqueça-me Se For Capaz", apresenta suas memórias pessoais. Já "Sentimento Louco", que dá nome à mostra, apresenta uma experiência audiovisual imersiva.
"Uma das coisas que pensei [para a mostra] foi a ideia de reconstituir algum ambiente dela, onde a gente pudesse entrar um pouco [em sua intimidade]. Então reproduzimos o seu quarto, quase fielmente, com a cama, o cobertor, o edredom e os livros e objetos que ficavam em sua cabeceira", destacou a curadora.
Exposição mostra o quarto da cantora, com peças originais - Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
"Hoje eu acho que a gente já estava mais preparado para ver [a exposição]. Estou saindo feliz [da exposição] por ver a grandiosidade dela, a homenagem que foi feita. Ela merece isso e o público também merece essa exposição", destaca Wander.