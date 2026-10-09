Marília Mendonça ganha exposição sensorial e imersiva no MIS, em São Paulo

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Mostra apresenta músicas da artista e objetos pessoais como roupas, sapatos, colares, diários, óculos e violões, além de registros inéditos

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Reconhecida como uma das maiores vozes da música sertaneja brasileira e considerada a "rainha da sofrência", a artista Marília Mendonça será celebrada com uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. A mostra começa nesta sexta-feira (9) e fica em cartaz até o dia 29 de novembro.

Chamada de "Marília Mendonça – Sentimento Louco", a exposição vai celebrar a carreira e a memória da cantora e compositora, que morreu há quase cinco anos, no dia 5 de novembro de 2021, em um acidente de avião.

Para a curadora da mostra, Isa Pessoa, Marília foi um fenômeno cultural brasileiro. "A Marília Mendonça redefiniu o gênero musical, o sertanejo e o papel das mulheres dentro disso. Então, uma exposição sobre ela era uma necessidade musical".

Marília Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995 na cidade de Cristianópolis (GO). Aos 11 anos, ganhou seu primeiro violão, um presente do avô, para tocar em uma igreja. Um ano depois, começou a compor a música "Minha Herança".

Ainda criança, foi contratada por Wander Oliveira, fundador da WorkShow, como compositora.

"A Marília, ainda criança, chegou no meu escritório, me procurando. Ela tinha 13 anos e era ainda muito menina, mas sempre à frente do seu tempo. Era muito fácil de trabalhar com ela, ela era muito criativa. Quando a Marília falava alguma coisa que parecia absurdo, você não podia responder de pronto. Era melhor esperar e pensar no que ela estava falando porque sempre haveria algo muito importante para ser visto ali", lembra Wander.