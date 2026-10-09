"Estar na terra de Naná Vasconcelos tem tudo a ver com a gente": Pretinho da Serrinha leva roda de samba a Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto Batuke do Pretinho será realizado neste domingo (11), na Mansão Matuta, no Carmo, com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Conhecido pelo trabalho enquanto sambista e produtor musical, o artista Pretinho da Serrinha chega em Pernambuco com o projeto Batuke do Pretinho.

Transformando uma roda de samba em ponto de encontro, o evento será realizado neste domingo (11), na Mansão Matuta, em Olinda, com as participações de Taiguara Borges e Marcelo D2.

“Quero mostrar o projeto para que eu possa voltar depois fazendo a minha história. É a chance de ir para lugares onde normalmente não iria. Todo mundo vai normalmente para Recife direto fazer show, mas em Olinda eu nunca fui sozinho fazer samba”, disse, em entrevista ao JC.

Pretinho revelou que a proposta é tocar samba por 3 horas, sem repertório definido e podendo incluir músicas de outros ritmos, como o frevo. A roda de samba inicia com o clássico “Alguém me avisou”, de Dona Ivone Lara.

O Batuke se tornou conhecido pela mistura de sonoridades e pelos encontros entre artistas de outros gêneros musicais. O projeto já recebeu nomes como Caetano Veloso, Marisa Monte, Paulo Ricardo, Milton Nascimento, Péricles, Maria Rita e Zeca Pagodinho.

Taiguara Borges é uma das participações do Batuke do Pretinho - DIVULGAÇÃO

Em Olinda, Taiguara Borges e Marcelo D2 se juntam a Pretinho da Serrinha. “A ideia do Batuke é absorver a cultura e deixar algo também. Recebemos artistas de diferentes estilos e mostramos que grandes sucessos da música podem ganhar uma nova leitura e virar samba, sem perder a essência”, contou.

Misturando o samba e outras manifestações da cultura nacional e local, o evento carrega as referências que formaram Pretinho da Serrinha, do jongo às rodas de samba, da bateria do Império Serrano à convivência com grandes mestres da cultura popular.

Entre as inspirações do cantor, compositor e multi-instrumentista está o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos.

“Gosto muito de Pernambuco e tenho vários amigos, como Pupillo, da Nação Zumbi, e Otto. Também era muito fã do Naná Vasconcelos, qualquer percussionista que veio do tambor é fã do Naná. Estar na terra dele tem tudo a ver com a gente, com maracatu e tambores”, afirmou.

A turnê conta com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura. As apresentações contam com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras, audiodescrição, acessibilidade arquitetônica, espaços reservados para cadeirantes, banheiros acessíveis e outras adaptações.

“O Batuke não é um show tradicional: é uma roda de samba para todo mundo se divertir”, destacou Pretinho.

Serviço

Batuke do Pretinho em Olinda

Data: 11 de outubro

Horário: Abertura dos portões às 16h; início às 18h

Local: Mansão Matuta – Rua do Bonfim, 82 , Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 25, no Ticket 360