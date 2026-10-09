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Cultura | Notícia

"Estar na terra de Naná Vasconcelos tem tudo a ver com a gente": Pretinho da Serrinha leva roda de samba a Olinda

Projeto Batuke do Pretinho será realizado neste domingo (11), na Mansão Matuta, no Carmo, com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2

Por Laís Nascimento Publicado em 09/10/2026 às 11:55 | Atualizado em 09/10/2026 às 12:11
Batuke do Pretinho chega a Olinda com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2
Batuke do Pretinho chega a Olinda com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2 - Fernando Young/Divulgação

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Conhecido pelo trabalho enquanto sambista e produtor musical, o artista Pretinho da Serrinha chega em Pernambuco com o projeto Batuke do Pretinho.

Transformando uma roda de samba em ponto de encontro, o evento será realizado neste domingo (11), na Mansão Matuta, em Olinda, com as participações de Taiguara Borges e Marcelo D2.

“Quero mostrar o projeto para que eu possa voltar depois fazendo a minha história. É a chance de ir para lugares onde normalmente não iria. Todo mundo vai normalmente para Recife direto fazer show, mas em Olinda eu nunca fui sozinho fazer samba”, disse, em entrevista ao JC.

Pretinho revelou que a proposta é tocar samba por 3 horas, sem repertório definido e podendo incluir músicas de outros ritmos, como o frevo. A roda de samba inicia com o clássico “Alguém me avisou”, de Dona Ivone Lara.

O Batuke se tornou conhecido pela mistura de sonoridades e pelos encontros entre artistas de outros gêneros musicais. O projeto já recebeu nomes como Caetano Veloso, Marisa Monte, Paulo Ricardo, Milton Nascimento, Péricles, Maria Rita e Zeca Pagodinho.

DIVULGAÇÃO
Taiguara Borges é uma das participações do Batuke do Pretinho - DIVULGAÇÃO

Em Olinda, Taiguara Borges e Marcelo D2 se juntam a Pretinho da Serrinha. “A ideia do Batuke é absorver a cultura e deixar algo também. Recebemos artistas de diferentes estilos e mostramos que grandes sucessos da música podem ganhar uma nova leitura e virar samba, sem perder a essência”, contou.

Misturando o samba e outras manifestações da cultura nacional e local, o evento carrega as referências que formaram Pretinho da Serrinha, do jongo às rodas de samba, da bateria do Império Serrano à convivência com grandes mestres da cultura popular.

Entre as inspirações do cantor, compositor e multi-instrumentista está o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos.

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“Gosto muito de Pernambuco e tenho vários amigos, como Pupillo, da Nação Zumbi, e Otto. Também era muito fã do Naná Vasconcelos, qualquer percussionista que veio do tambor é fã do Naná. Estar na terra dele tem tudo a ver com a gente, com maracatu e tambores”, afirmou.

A turnê conta com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura. As apresentações contam com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras, audiodescrição, acessibilidade arquitetônica, espaços reservados para cadeirantes, banheiros acessíveis e outras adaptações.

“O Batuke não é um show tradicional: é uma roda de samba para todo mundo se divertir”, destacou Pretinho.

Serviço

Batuke do Pretinho em Olinda
Data: 11 de outubro
Horário: Abertura dos portões às 16h; início às 18h
Local: Mansão Matuta – Rua do Bonfim, 82 , Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 25, no Ticket 360

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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