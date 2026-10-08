Projeto gratuito leva frevo a seis escolas públicas do Recife
Iniciativa da Orquestra Arruando começa nesta sexta-feira (9), na Ilha do Leite, com apresentações gratuitas sobre a história e a dança do frevo
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O projeto “Arruando nas Escolas - A Importância do Frevo” começa nesta sexta-feira (9), às 14h, na Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, no Recife. A iniciativa da Orquestra Arruando prevê seis apresentações gratuitas em escolas da rede municipal, com o objetivo de aproximar crianças e adolescentes da história e das tradições da cultura pernambucana.
A primeira apresentação será realizada das 14h às 15h30, com entrada gratuita e atividade voltada à comunidade escolar.
As atividades serão realizadas no formato de show-aula, com música ao vivo, dança e interação com os estudantes. Cada apresentação contará com 11 músicos, quatro passistas e um cantor. Além do frevo, o repertório incluirá ritmos como maracatu, ciranda e coco.
Durante os encontros, os alunos poderão conhecer os instrumentos de uma orquestra de frevo, aprender passos característicos da dança e descobrir histórias de compositores ligados à tradição. A programação também prevê sorteios de sombrinhas de frevo para incentivar a participação dos estudantes.
Preservação cultural
O projeto busca fortalecer o contato das novas gerações com o frevo, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2007, e incluído na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2012.
A iniciativa também prevê medidas de acessibilidade, como tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), reserva de lugares nas primeiras filas e orientação da equipe para acolher estudantes com deficiência.
As outras cinco escolas participantes serão definidas em conjunto com a Secretaria de Educação do Recife. O projeto tem realização prevista até dezembro de 2026 e integra o Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) do Recife.