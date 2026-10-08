fechar
Cultura | Notícia

Projeto gratuito leva frevo a seis escolas públicas do Recife

Iniciativa da Orquestra Arruando começa nesta sexta-feira (9), na Ilha do Leite, com apresentações gratuitas sobre a história e a dança do frevo

Por Fagner Clemente Publicado em 08/10/2026 às 21:29
Projeto gratuito leva frevo a seis escolas públicas do Recife
Projeto gratuito leva frevo a seis escolas públicas do Recife - SIC Municipal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O projeto “Arruando nas Escolas - A Importância do Frevo” começa nesta sexta-feira (9), às 14h, na Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, no Recife. A iniciativa da Orquestra Arruando prevê seis apresentações gratuitas em escolas da rede municipal, com o objetivo de aproximar crianças e adolescentes da história e das tradições da cultura pernambucana.

A primeira apresentação será realizada das 14h às 15h30, com entrada gratuita e atividade voltada à comunidade escolar.

As atividades serão realizadas no formato de show-aula, com música ao vivo, dança e interação com os estudantes. Cada apresentação contará com 11 músicos, quatro passistas e um cantor. Além do frevo, o repertório incluirá ritmos como maracatu, ciranda e coco.

Durante os encontros, os alunos poderão conhecer os instrumentos de uma orquestra de frevo, aprender passos característicos da dança e descobrir histórias de compositores ligados à tradição. A programação também prevê sorteios de sombrinhas de frevo para incentivar a participação dos estudantes.

Preservação cultural

O projeto busca fortalecer o contato das novas gerações com o frevo, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2007, e incluído na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2012.

A iniciativa também prevê medidas de acessibilidade, como tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), reserva de lugares nas primeiras filas e orientação da equipe para acolher estudantes com deficiência.

As outras cinco escolas participantes serão definidas em conjunto com a Secretaria de Educação do Recife. O projeto tem realização prevista até dezembro de 2026 e integra o Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) do Recife.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Djamila Ribeiro lança nova edição de "Lugar de Fala" no Recife, com mediação de Fabiana Moraes
LITERATURA

Djamila Ribeiro lança nova edição de "Lugar de Fala" no Recife, com mediação de Fabiana Moraes
Lollapalooza 2027: Nação Zumbi e Amaro Freitas integram programação
MÚSICA

Lollapalooza 2027: Nação Zumbi e Amaro Freitas integram programação

Compartilhe

Tags

Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

Siga Fagner Clemente