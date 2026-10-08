Orquestra Criança Cidadã prepara primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil
Ensaio geral será realizado neste sábado (10), no Cabanga; apresentação gratuita acontece na segunda-feira (12), no Parque Dona Lindu
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A Orquestra Criança Cidadã realiza, neste sábado (10), o ensaio geral para o primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil. A preparação acontece a partir das 8h, na sede do projeto, no Cabanga, na área central do Recife, e reúne os jovens músicos que se apresentarão na segunda-feira (12), Dia das Crianças.
Sob a regência do maestro Ramón Pérez, a Orquestra Sinfônica Infantil ensaia das 8h às 10h30. Em seguida, das 10h30 às 11h30, o Coro da OCC e a Banda do Núcleo Popular participam de um ensaio conjunto.
Formada por mais de 90 músicos com idades entre 7 e 15 anos, a orquestra preparou um repertório especial para a data. O concerto também contará com a participação de mais de 70 alunos do Coro da OCC e do Núcleo Popular, reunindo mais de 160 crianças e adolescentes no palco.
Entre as músicas previstas estão “Fazendinha”, “Super Fantástico”, “Aquarela”, “Uni Duni Tê” e “Hino à Alegria”. O repertório inclui ainda canções como “Dó, Ré, Mi”, “História de uma Gata”, “A Paz” e “Aquarela do Brasil”.
Concerto gratuito
A apresentação será realizada na segunda-feira (12), às 17h, no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos, disponibilizados a partir das 10h deste domingo (11), pelo site oficial do teatro, conforme a capacidade do espaço.
Serviço
Concerto do Dia das Crianças da Orquestra Criança Cidadã
Data: segunda-feira (12)
Horário: 17h
Local: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso
Ingressos: site oficial do Teatro Luiz Mendonça