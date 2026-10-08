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Orquestra Criança Cidadã prepara primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil

Ensaio geral será realizado neste sábado (10), no Cabanga; apresentação gratuita acontece na segunda-feira (12), no Parque Dona Lindu

Por Fagner Clemente Publicado em 08/10/2026 às 21:21
Orquestra Criança Cidadã prepara primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil
Orquestra Criança Cidadã prepara primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil - Victória Brito/Ascom OCC

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A Orquestra Criança Cidadã realiza, neste sábado (10), o ensaio geral para o primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil. A preparação acontece a partir das 8h, na sede do projeto, no Cabanga, na área central do Recife, e reúne os jovens músicos que se apresentarão na segunda-feira (12), Dia das Crianças.

Sob a regência do maestro Ramón Pérez, a Orquestra Sinfônica Infantil ensaia das 8h às 10h30. Em seguida, das 10h30 às 11h30, o Coro da OCC e a Banda do Núcleo Popular participam de um ensaio conjunto.

Formada por mais de 90 músicos com idades entre 7 e 15 anos, a orquestra preparou um repertório especial para a data. O concerto também contará com a participação de mais de 70 alunos do Coro da OCC e do Núcleo Popular, reunindo mais de 160 crianças e adolescentes no palco.

Entre as músicas previstas estão “Fazendinha”, “Super Fantástico”, “Aquarela”, “Uni Duni Tê” e “Hino à Alegria”. O repertório inclui ainda canções como “Dó, Ré, Mi”, “História de uma Gata”, “A Paz” e “Aquarela do Brasil”.

Concerto gratuito

A apresentação será realizada na segunda-feira (12), às 17h, no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos, disponibilizados a partir das 10h deste domingo (11), pelo site oficial do teatro, conforme a capacidade do espaço.

Serviço

Concerto do Dia das Crianças da Orquestra Criança Cidadã

Data: segunda-feira (12)
Horário: 17h
Local: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso
Ingressos: site oficial do Teatro Luiz Mendonça

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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