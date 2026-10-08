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Cultura | Notícia

Lollapalooza 2027: Nação Zumbi e Amaro Freitas integram programação

Festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, celebrando os 15 anos da história no Brasil, e reúne também Travis Scott e Charli XCX

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/10/2026 às 13:47
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Lollapalooza 2027 será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março - Divulgação

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O Lollapalooza anunciou, nesta quinta-feira (8), a programação oficial do evento em 2027. Nas redes sociais, o festival destacou Travis Scott, Charli XCX, Fountains DC, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, The Prodigy, Smbr e Mochakk como headliners.

Entre os pernambucanos anunciados no line-up, estão a banda Nação Zumbi e o pianista Amaro Freitas, que se apresenta com o rapper paulista Criolo e o cantor cabo-verdiano Dino D'Santiago. A colaboração "Criolo, Amaro e Dino" rendeu três indicações ao Grammy Latino 2026.

Também se apresentam no Lollapalooza 2027 Fezzo, Fernanda Martins, Leon Bridges e Rodrigo Amarante, entre outros.

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, celebrando os 15 anos da história no Brasil.

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster, canal oficial de vendas, ou na bilheteria física, localizada no Shopping Ibirapuera.

Os valores variam de R$ 999,60 (LollaPista) a R$ 3.519,60 (Lolla Lounge).

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