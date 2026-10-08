Djamila Ribeiro lança nova edição de "Lugar de Fala" no Recife, com mediação de Fabiana Moraes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lançamento do livro será nesta sexta-feira (9), na Livraria do Jardim, bairro da Boa Vista, e conta com debate e sessão de autógrafos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um dos nomes mais relevantes da literatura e do feminismo negro contemporâneo no Brasil, Djamila Ribeiro vai lançar, nesta sexta-feira (9), a nova edição do livro “Lugar de Fala” no Recife.

O evento será na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, a partir das 19h. O encontro será mediado pela jornalista Fabiana Moraes e terá sessão de autógrafos.

Lançado originalmente em 2017, o best-seller reúne conceitos para apresentar como as diferentes posições sociais influenciam quem tem espaço de fala e quem é historicamente silenciado.

Djamila discute como o conceito de “lugar de fala”, que ganhou projeção na década de 2010, se relaciona com raça, gênero e poder.

Após quase uma década da primeira edição, a filósofa, professora, escritora e acadêmica revisita e atualiza o texto e dialoga com outras pensadoras feministas. A apresentação é da filósofa e escritora Grada Kilomba e o prefácio é da escritora Chimamanda Ngozi Adichie.

Serviço

Lançamento de “Lugar de Fala”, de Djamila Ribeiro

Data: 9 de outubro

Horário: 19h

Local: Livraria do Jardim – Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife

