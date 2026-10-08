Djamila Ribeiro lança nova edição de "Lugar de Fala" no Recife, com mediação de Fabiana Moraes
Lançamento do livro será nesta sexta-feira (9), na Livraria do Jardim, bairro da Boa Vista, e conta com debate e sessão de autógrafos
Por
JC
Publicado em 08/10/2026 às 12:33
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Um dos nomes mais relevantes da literatura e do feminismo negro contemporâneo no Brasil, Djamila Ribeiro vai lançar, nesta sexta-feira (9), a nova edição do livro “Lugar de Fala” no Recife.
O evento será na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, a partir das 19h. O encontro será mediado pela jornalista Fabiana Moraes e terá sessão de autógrafos.
Lançado originalmente em 2017, o best-seller reúne conceitos para apresentar como as diferentes posições sociais influenciam quem tem espaço de fala e quem é historicamente silenciado.
Djamila discute como o conceito de “lugar de fala”, que ganhou projeção na década de 2010, se relaciona com raça, gênero e poder.
Após quase uma década da primeira edição, a filósofa, professora, escritora e acadêmica revisita e atualiza o texto e dialoga com outras pensadoras feministas. A apresentação é da filósofa e escritora Grada Kilomba e o prefácio é da escritora Chimamanda Ngozi Adichie.
Serviço
Lançamento de “Lugar de Fala”, de Djamila Ribeiro
Data: 9 de outubro
Horário: 19h
Local: Livraria do Jardim – Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife