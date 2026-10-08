fechar
Cultura | Notícia

Cais do Sertão tem programação gratuita para celebrar o Mês do Nordestino no Recife

Museu no Recife terá shows, capoeira, exposições e atividades educativas gratuitas em outubro, com programação especial entre os dias 9 e 12.

Por Túlio Feitosa Publicado em 08/10/2026 às 17:31
Museu Cais do Sertão, no bairro do Recife
Museu Cais do Sertão, no bairro do Recife - Clélio Tomaz/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Cais do Sertão, no Bairro do Recife, terá shows, apresentações musicais, capoeira, exposições e atividades educativas gratuitas ao longo de outubro. A programação especial em homenagem ao Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, concentra atividades entre os dias 9 e 12, mas inclui atrações durante todo o mês.

Gerenciado pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o equipamento cultural reúne 11 ações especiais em outubro, entre exposições, apresentações musicais, atividades educativas e manifestações da cultura popular. Em 2025, foram realizadas oito ações no mesmo período.

A programação começa na sexta-feira (9), às 20h, com o show Frevo and Roll, da banda Girimum e Seus Machiches, no Auditório “É do Povo”.

Leia Também

No sábado (10), às 18h, a Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Igarassu se apresenta no mesmo espaço. Já no domingo (11), às 16h, o Vão Livre recebe o IV Colóquio de Educação Humanizadora, promovido pelo Grupo Abadá, com o tema “Capoeira, uma práxis impregnada de amor: corpo em movimento, mente em equilíbrio”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na segunda-feira (12), o público poderá participar do Forrobodó no Cais, a partir das 14h30, no Vão Livre. A atividade mensal é dedicada ao forró e a outros ritmos ligados à identidade musical nordestina.

Segundo a gestora do Cais do Sertão, Keilla Cerqueira, a programação busca aproximar o público de diferentes expressões artísticas e reforçar o papel do museu na preservação e difusão da cultura nordestina.

Exposições e outras atividades em outubro

Além das atrações especiais, o Cais do Sertão recebe, a partir de 6 de outubro, a exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife, do Coletivo Porãozinho dos Ventos. A mostra fica no Espaço “Todo Gonzaga”, com entrada gratuita.

A programação inclui ainda mediações da exposição O Mundo do Sertão, nos dias 6, 13, 20 e 27, e visitas mediadas à mostra do Coletivo Porãozinho dos Ventos, nos dias 14 e 21.

No dia 20, às 15h, o projeto Música no Cais recebe o grupo O Curioh, do Conservatório Pernambucano de Música, no espaço Sertãomundo. No dia 28, às 15h, haverá a roda de conversa “Os ferros do Recife que contam histórias”, no Espaço “Todo Gonzaga”.

Para encerrar a agenda cultural do mês, o Grupo Bote de Teatro realiza ensaio aberto nos dias 29 e 30, na Sala Pajeú. A atividade também terá entrada gratuita.

Serviço: programação de outubro do Cais do Sertão

Exposições e mediações

  • A partir de 6 de outubro: exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife, do Coletivo Porãozinho dos Ventos. Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h. Entrada gratuita.
  • 6, 13, 20 e 27 de outubro: mediação da exposição O Mundo do Sertão. Saída da Vitrine Joias da Coroa, às 14h.
  • 14 e 21 de outubro: visita mediada à exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife, do Coletivo Porãozinho dos Ventos. Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h. Entrada gratuita.

Programação cultural

  • 9 de outubro, às 20h: show Frevo and Roll, com Girimum e Seus Machiches. Auditório “É do Povo”. Entrada gratuita.
  • 10 de outubro, às 18h: apresentação da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Igarassu. Auditório “É do Povo”. Entrada gratuita.
  • 11 de outubro, às 16h: IV Colóquio de Educação Humanizadora, do Grupo Abadá, com o tema “Capoeira, uma práxis impregnada de amor: corpo em movimento, mente em equilíbrio”. Vão Livre. Entrada gratuita.
  • 12 de outubro, às 14h30: Forrobodó no Cais. Vão Livre. Entrada gratuita.
  • 20 de outubro, às 15h: Música no Cais, com o grupo O Curioh, do Conservatório Pernambucano de Música. Espaço Sertãomundo. Entrada gratuita.
  • 28 de outubro, às 15h: roda de conversa “Os ferros do Recife que contam histórias”. Espaço “Todo Gonzaga”. Entrada gratuita.
  • 29 e 30 de outubro: ensaio aberto do Grupo Bote de Teatro. Sala Pajeú. Entrada gratuita.

Funcionamento do museu

  • Terça a sexta-feira: das 10h às 16h.
  • Sábados e domingos: das 13h às 18h.
  • Última entrada: 30 minutos antes do encerramento.
  • Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).
  • Entrada gratuita no museu: às terças-feiras.

Leia também

Da energia limpa à inovação, Nordeste avança e vive transformações nas últimas décadas
Dia do Nordestino 2026

Da energia limpa à inovação, Nordeste avança e vive transformações nas últimas décadas
Dia do Nordestino: conheça a origem da data que pode ganhar reconhecimento nacional
Dia do Nordestino 2026

Dia do Nordestino: conheça a origem da data que pode ganhar reconhecimento nacional

Compartilhe

Tags

Imagem de Túlio Feitosa

Túlio Feitosa

tfeitosa@jc.com.br

Editor-assistente e repórter do Jornal do Commercio. Formado e pós-graduado na Universidade Católica de Pernambuco. Fã da cultura pop oriental, esportes norte-americanos e eSports.

Siga Túlio Feitosa