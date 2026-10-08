Cais do Sertão tem programação gratuita para celebrar o Mês do Nordestino no Recife

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Museu no Recife terá shows, capoeira, exposições e atividades educativas gratuitas em outubro, com programação especial entre os dias 9 e 12.

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O Cais do Sertão, no Bairro do Recife, terá shows, apresentações musicais, capoeira, exposições e atividades educativas gratuitas ao longo de outubro. A programação especial em homenagem ao Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, concentra atividades entre os dias 9 e 12, mas inclui atrações durante todo o mês.

Gerenciado pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o equipamento cultural reúne 11 ações especiais em outubro, entre exposições, apresentações musicais, atividades educativas e manifestações da cultura popular. Em 2025, foram realizadas oito ações no mesmo período.

A programação começa na sexta-feira (9), às 20h, com o show Frevo and Roll, da banda Girimum e Seus Machiches, no Auditório “É do Povo”.

No sábado (10), às 18h, a Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Igarassu se apresenta no mesmo espaço. Já no domingo (11), às 16h, o Vão Livre recebe o IV Colóquio de Educação Humanizadora, promovido pelo Grupo Abadá, com o tema “Capoeira, uma práxis impregnada de amor: corpo em movimento, mente em equilíbrio”.

Na segunda-feira (12), o público poderá participar do Forrobodó no Cais, a partir das 14h30, no Vão Livre. A atividade mensal é dedicada ao forró e a outros ritmos ligados à identidade musical nordestina.

Segundo a gestora do Cais do Sertão, Keilla Cerqueira, a programação busca aproximar o público de diferentes expressões artísticas e reforçar o papel do museu na preservação e difusão da cultura nordestina.

Exposições e outras atividades em outubro

Além das atrações especiais, o Cais do Sertão recebe, a partir de 6 de outubro, a exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife, do Coletivo Porãozinho dos Ventos. A mostra fica no Espaço “Todo Gonzaga”, com entrada gratuita.

A programação inclui ainda mediações da exposição O Mundo do Sertão, nos dias 6, 13, 20 e 27, e visitas mediadas à mostra do Coletivo Porãozinho dos Ventos, nos dias 14 e 21.

No dia 20, às 15h, o projeto Música no Cais recebe o grupo O Curioh, do Conservatório Pernambucano de Música, no espaço Sertãomundo. No dia 28, às 15h, haverá a roda de conversa “Os ferros do Recife que contam histórias”, no Espaço “Todo Gonzaga”.

Para encerrar a agenda cultural do mês, o Grupo Bote de Teatro realiza ensaio aberto nos dias 29 e 30, na Sala Pajeú. A atividade também terá entrada gratuita.

Serviço: programação de outubro do Cais do Sertão

Exposições e mediações

A partir de 6 de outubro: exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife, do Coletivo Porãozinho dos Ventos. Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h. Entrada gratuita.

6, 13, 20 e 27 de outubro: mediação da exposição O Mundo do Sertão. Saída da Vitrine Joias da Coroa, às 14h.

14 e 21 de outubro: visita mediada à exposição As marcas do ferro na Cidade do Recife, do Coletivo Porãozinho dos Ventos. Espaço “Todo Gonzaga”, às 15h. Entrada gratuita.

Programação cultural

9 de outubro, às 20h: show Frevo and Roll, com Girimum e Seus Machiches. Auditório “É do Povo”. Entrada gratuita.

10 de outubro, às 18h: apresentação da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Igarassu. Auditório “É do Povo”. Entrada gratuita.

11 de outubro, às 16h: IV Colóquio de Educação Humanizadora, do Grupo Abadá, com o tema “Capoeira, uma práxis impregnada de amor: corpo em movimento, mente em equilíbrio”. Vão Livre. Entrada gratuita.

12 de outubro, às 14h30: Forrobodó no Cais. Vão Livre. Entrada gratuita.

20 de outubro, às 15h: Música no Cais, com o grupo O Curioh, do Conservatório Pernambucano de Música. Espaço Sertãomundo. Entrada gratuita.

28 de outubro, às 15h: roda de conversa “Os ferros do Recife que contam histórias”. Espaço “Todo Gonzaga”. Entrada gratuita.

29 e 30 de outubro: ensaio aberto do Grupo Bote de Teatro. Sala Pajeú. Entrada gratuita.

Funcionamento do museu