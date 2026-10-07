Galo da Madrugada homenageia caboclo de lança no Carnaval do Recife 2027
Com o tema "Ao Canto do Galo, a Espora é a Lança", desfile acontece no dia 6 de fevereiro e celebra símbolo do maracatu rural de Pernambuco
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No primeiro sábado de fevereiro de 2027, dia 6, o Galo da Madrugada vai se unir a outro símbolo da cultura pernambucana para dar início ao Carnaval do Recife. Com o tema “Ao Canto do Galo, a Espora é a Lança”, o desfile vai homenagear o caboclo de lança, referência carnavalesca da Zona da Mata Norte do Estado.
“É o reconhecimento do Galo à bravura dos cortadores de cana, agricultores e artesãos, que, há várias gerações, perpetuam essa figura tão representativa da nossa cultura. Assim como o Galo, há quase 50 anos, defende o frevo, o caboclo de lança também é uma figura protetora que mantém viva a tradição do maracatu rural há mais de um século”, destaca Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada.
Segundo ele, a espora, defesa natural do Galo, será transformada na lança de fitas coloridas do caboclo.
Reconhecido, em 2014, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o guerreiro blindado de miçangas e chocalhos surgiu entre o fim do século XIX e início do século XX, nos engenhos de cana-de-açúcar na Mata Norte.
O personagem foi criado a partir da mistura de culturas indígenas e afro-brasileiras e é marcado pela gola de miçangas, pela amarração com chocalhos de bronze nas costas, pela lança de madeira com fitas coloridas e pelo rosto pintado, os óculos escuros e o marcante cravo na boca.
O primeiro grupo de que se há registro é o Maracatu Cambinda Brasileira, fundado em 1918, em Nazaré da Mata, e em atividade até hoje. Estima-se que existam, atualmente, mais de 100 grupos em Pernambuco.
“Somos uma cultura nobre mantida por gente pobre. Alguns ainda trabalham na palha da cana e outros aprenderam outras profissões e melhoraram suas condições de vida, que, muitas das vezes, não têm condições nem de fazerem suas ‘arrumações’ (indumentárias), mas que se sacrificam ao máximo por amor à tradição. Sermos lembrados pelo maior bloco do mundo é uma honra”, pontua o mestre Barachinha, líder do Maracatu Estrela Dourada, de Buenos Aires na Mata Norte.
O desfile do Galo da Madrugada, com início às 9h do Sábado de Zé Pereira, irá manter o mesmo percurso dos anos anteriores: com concentração no Forte das Cinco Pontas e seguindo até a Praça da República e Rua do Imperador.
O carnavalesco e diretor de fantasias do Galo, Francisco Câmara, destaca que “a proposta é também dar ênfase, no tema, a essas mãos pelas quais passam toda essa cultura, mesmo não sendo vistas: bordadeiros, costureiros, pessoas que fazem a franja, o chapéu de palha; todos eles constroem o carnaval”.
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Em seu quarto ano consecutivo à frente da confecção das alegorias que abrem o desfile do Galo, o artista plástico Sandro Nóbrega aponta que a homenagem se baseia, principalmente, “na riqueza de cores e nos elementos da sua indumentária”.
Junto ao tema para o próximo carnaval, o Galo da Madrugada anuncia também o calendário de prévias na sede da agremiação. A tradicional Quinta no Galo terá a abertura da sua temporada Carnaval 2027 no próximo dia 22, sob o comando do cantor oficial do bloco, Gustavo Travassos, além de convidados e apresentações de grupos culturais.
Veja o calendário de prévias galo da madrugada temporada Carnaval 2027:
Quinta no Galo:
22/10 (Gustavo Travassos)
12/11 (Almir Rouche)
26/11 (Som da Terra)
10/12 (Quinteto Violado)
17/12 (Spok Frevo Orquestra)
07/01 (Marron Brasileiro)
14/01 (Asas da América)
21/01 (Nonô Germano)
28/01 (Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério – encerramento da temporada)