Morre o cantor Freddie Jackson, voz de sucessos R&B dos anos 80

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Artista, que morreu aos 70 anos, ganhou destaque nos anos 1980 com baladas românticas e teve quatro álbuns no topo da parada R&B da Billboard

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Freddie Jackson, cantor americano de baladas soul e sucessos de R&B nos anos 1980, morreu na última segunda-feira, 5, aos 70 anos. A notícia foi confirmada nas redes sociais dele, mas a causa da morte não foi divulgada.

"Freddie era mais do que uma voz lendária", escreveu a família de Jackson nas redes sociais. "Ele era uma alma gentil e generosa que amava seus fãs, sua família, seus amigos e sua música com tudo o que tinha. Por décadas, ele nos deu as canções que se tornaram a trilha sonora de nossas histórias de amor, nossas celebrações e nossas memórias mais preciosas. Esse presente viverá para sempre."

Em 1989, o jornal The New York Times descreveu Jackson como "um dos artistas mais elegantes do pop negro, um cantor capaz de transformar uma balada de coração partido em uma visão de mundo".

Ele alcançou a fama cantando músicas com temas românticos. Sua voz aveludada em uma série de sucessos de seu álbum de estreia, Rock Me Tonight, de 1985, o transformou em uma estrela.

O LP permaneceu em primeiro lugar na parada R&B da Billboard por 16 semanas consecutivas, graças a hits como Rock Me Tonight (For Old Times Sake), You Are My Lady, Hell Never Love You (Like I Do) e Love Is Just a Touch Away.

Seus três álbuns seguintes, Just Like The First Time (1986), Dont Let Love Slip Away (1988) e Do Me Again (1990), também alcançaram o primeiro lugar na parada R&B.