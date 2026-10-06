Igreja, ditadura e teatro no mangue: livro resgata história do Vivencial, símbolo da resistência cultural em Pernambuco

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"Lantejoulas no mangue: teatro e desbunde do Vivencial", de Márcio Bastos, será lançado no dia 10 de outubro, no MAC-PE, em Olinda

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A cena teatral pernambucana que enfrentou a ditadura militar e inspirou personagens emblemáticos do estado, como Cinderela, ganha um livro que resgata sua história. “Lantejoulas no mangue: teatro e desbunde do Vivencial”, escrito pelo jornalista Márcio Bastos, mergulha nas histórias do coletivo teatral que marcou a cultura de Pernambuco e do Nordeste.

O livro será lançado no dia 10 de outubro, às 14h, no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), em Olinda, com um bate-papo entre o autor e o editor e jornalista Schneider Carpeggiani.

No mesmo espaço, o Vivencial se apresentou há 50 anos. Para Márcio, o lançamento é também um momento de celebração das vivecas, como eram conhecidos os integrantes do grupo. “Vamos juntar luta e festa”, destaca.

A publicação integra a coleção Nossas Histórias, da editora Autêntica, coordenada por Renan Quinalha e dedicada a resgatar marcos da resistência LGBTQI+ no Brasil.

Teatro, desbunde e resistência

Da esquerda para a direita: Pernalonga, Luciana Luciene, Petrônio de Sena e Guilherme Coelho, durante festa da Misty, boate que, com o Diversiones, moldou a noite "gay" de Recife e Olinda - Acervo Guilherme Coelho

Nascido em 1974, em plena ditadura militar, e ativo até 1983, o Vivencial surgiu entre Olinda e Recife. Ao longo de sua trajetória, montou cerca de 30 espetáculos, reuniu artistas desconhecidos em cena e atraiu a atenção de nomes como Caetano Veloso.

Mais do que o teatro, o grupo dialogou com a literatura, a música, o cinema e as artes visuais. Performances e encontros também faziam parte da experiência, muitas vezes como formas de driblar a censura e escandalizar a sociedade da época.

“Foi muito transformador perceber como um grupo foi tão importante e muitas vezes as pessoas não atribuem as coisas a ele. Eles tinham alegria como arma de combate”, explica Márcio.

Ao longo das décadas, o grupo construiu, entre Olinda e Recife, uma experiência cênica radical, influenciada pelo tropicalismo e pela contracultura. O humor, os excessos e a resistência eram usados para desafiar o regime.

“Eles sabiam chocar na medida do possível. É como se eles entendessem que para chamar atenção, às vezes iam ter que falar coisas polêmicas, mas de um jeito original. Eram constantes os cortes da censura nos espetáculos deles, mas eles sempre davam um jeito”.

Igreja, ditadura e nascimento do Vivencial

O surgimento do Vivencial aconteceu de forma inesperada e teve relações próximas com a Igreja. Em 1973, o hippie Guilherme Pontes Coelho chegou ao Mosteiro de São Bento, em Olinda.

Aos 23 anos, Guilherme estava disposto a se tornar monge beneditino e adotou o nome de João Batista. Menos de um ano depois, já como noviço, dirigiu a peça que batizaria o grupo, Vivencial I.

Apresentado em um galpão do Colégio de São Bento, o espetáculo disruptivo e progressista trazia críticas à Igreja, ao machismo, ao racismo e à violência policial, além de defender abertamente a diversidade sexual.

O grupo precisou driblar medidas da Polícia Federal, como a proibição da participação de travestis no carnaval em todo o país e o fechamento de casas noturnas.

Teatro no mangue

Localizado em uma área pobre e de mangue, Vivencial Diversiones era materialização da proposta iconoclasta dos artistas - Acervo de Suzana Costa

Em 1978, as vivecas ergueram, com as próprias mãos, a sede do grupo na comunidade de Ponte Preta, na divisa entre Recife e Olinda. A área de mangue era cercada de mocambos e palafitas e não tinha saneamento ou transporte público.

O Vivencial Diversiones funcionava como um café-concerto, reunindo show de striptease, cinema pornô, música e teatro sob o mesmo teto. O espaço se tornou ponto de encontro da alta roda pernambucana e foi chamado pela imprensa local de “a mais moderna casa noturna do Nordeste”.

A experiência também ampliava o contato com diferentes linguagens artísticas. Durante os espetáculos, o grupo incluía música, dança, projeção de slides e outras formas de experimentação, acessibilizando as artes, inclusive, para jovens de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

De Pernalonga a Cinderela

Caetano Veloso no Diversiones (na foto, vestindo uma jaqueta com o nome de Gilberto Gil) observa Pernalonga em cena - Acervo de Paulinho Santos

O Vivencial também deixou marcas na cena LGBTQIAPN+ de Pernambuco e inspirou obras posteriores, como o premiado filme "Tatuagem", dirigido pelo recifense Hilton Lacerda.

Por lá passaram personagens fundamentais para a cena local, como o ator Roberto de França, o Pernalonga, que entrou para o grupo aos 15 anos e se tornaria um dos maiores símbolos das vivecas, e a travesti Lolita, figura lendária da boemia do Bairro do Recife.

Márcio Bastos destaca, ainda, a influência do grupo na trajetória de Cinderela, personagem interpretada por Jeison Wallace e um dos símbolos da cultura pernambucana.

“Os gays nunca tiveram em cena como corpos de destaque. [A personagem] Cinderela é uma filha do Vivencial: Jeison Wallace me contou que assistiu a um espetáculo dirigido por Guilherme Coelho e decidiu ser artista. Ou seja, um dos maiores fenômenos do teatro pernambucano é filha direta do Vivencial”.

Segundo o jornalista, o grupo também fez parte da cena psicodélica da música pernambucana e de outras expressões artísticas.

Corpos dissidentes e criação coletiva

Vivencial abordou abertamente questões de sexualidade e gênero, com presença de pessoas trans e celebração das dissidências - Zé Guilherme

A experiência do Vivencial reunia corpos dissidentes — homossexuais, mulheres, estudantes, analfabetos, pobres, pessoas trans, negros, entre outros — em uma criação coletiva que transitava da política às variedades.

Em muitos casos, conta Márcio, o desejo de fazer teatro era tão grande que alguns integrantes recitavam os textos até que outros, que eram analfabetos, conseguissem decorá-los.

“O Vivencial deixou um legado de ousadia no sentido de que pra fazer arte você precisa ter muita vontade. Eles viviam na repressão da ditadura, com falta de recursos, e com muita engenhosidade e ousadia, colocavam os projetos na rua. Se tivesse acontecido no Sudeste, teria sido reconhecido como uma das maiores experiências do teatro brasileiro.”

Para o jornalista, o Vivencial foi “uma das experiências artísticas mais radicais do teatro brasileiro do período”, mas permanece pouco conhecido na história das artes cênicas do país.

“Ainda é um fenômeno muito restrito a Pernambuco, mas o Vivencial influenciou esteticamente outras cidades no Nordeste, como Natal e Fortaleza”, conta.

Bastos destaca que o grupo vive um processo de resgate desde 2011, com estudos sobre sua história e seus impactos. Para ele, os “ecos vão se perpetuando mesmo que não tenha reconhecimento”.

Memórias do Vivencial

Na primeira matéria sobre o grupo, publicada em 1974, no Jornal do Commercio, Guilherme Coelho aparece como uma espécie de profeta, com o figurino de Vivencial I - Jornal do Commercio/Cortesia

A construção de Lantejoulas no mangue: teatro e desbunde do Vivencial foi, para Márcio Bastos, um “mergulho em memórias das pessoas”. O livro reúne documentos do acervo da hemeroteca da Biblioteca Nacional, arquivos do Diario de Pernambuco e do Arquivo Público.

“A memória vai se perdendo e esta é a importância de estar na imprensa e se comunicar. Se não fosse a capacidade da imprensa de refletir o seu tempo, muita coisa tinha se perdido”, pontua.

No epílogo do livro, Guilherme Coelho resume a trajetória do grupo: “Nunca achei que o Vivencial acabou; se diluiu”.

Serviço

Lançamento de "Lantejoulas no mangue: teatro e desbunde do Vivencial", de Márcio Bastos

Data: 10 de outubro

Horário: 14h

Local: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) – Rua 13 de Maio, 149, Olinda

