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Cultura | Notícia

Exposição de José Patrício no Recife usa botões e quebra-cabeças para aproximar dança e matemática

Exposição "A dança matemática das cores", com curadoria de Diego Matos, será inaugurada no dia 9 de outubro na Galeria Amparo 60, em Boa Viagem

Por Laís Nascimento Publicado em 04/10/2026 às 19:49
Exposição "A dança matemática das cores", de José Patrícia, estreia na Amparo 60, no dia 9 de outubro
Exposição "A dança matemática das cores", de José Patrícia, estreia na Amparo 60, no dia 9 de outubro - RL/Divulgação

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A relação entre a dança e a matemática representada através de telas vai ocupar a Galeria Amparo 60, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a partir desta sexta-feira (9). A exposição “A dança matemática das cores”, de José Patrício, tem curadoria de Diego Matos e pode ser visitada até 28 de novembro, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 15h.

Na mostra, 12 obras utilizam elementos da cultura popular pernambucana e da arte abstrata para construir sequências que dão o aspecto de movimento espiral e de progressões. Seis delas são feitas com botões e outras seis com quebra-cabeças.

Segundo o artista, várias obras apresentam um viés cinético. “O meu trabalho lida com a ocupação de espaços e esta tem sido a minha principal referência ao criar novas obras. Em várias séries existe uma estrutura imutável, um grid, que serve de base para novas configurações abstrato geométricas, que se mostram sempre únicas na sua aparência”, comenta.

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Exposição "A dança matemática das cores" usa botões e quebra-cabeças para aproximar dança e matemática - RL/Divulgação

As obras, conta Patrício, foram construídas a partir de princípios matemáticos. “É um jogo onde as regras podem ser flexibilizadas e a interrelação entre os elementos (botões, peças de quebra-cabeças e outros) se dá de maneira objetiva mas envolve, em algumas obras, escolhas e aproximações cromáticas e dimensionais que são de caráter subjetivo”, detalha.

A mostra terá dois núcleos: no primeiro, serão expostos trabalhos que seguem jogos sequenciais e uma racionalidade de movimento; no segundo, será evocada uma organização mais caótica, como a movimentação de formigas e a disposição das estrelas.

Para o curador, "a dança, apesar da aparência de fluidez, embute um raciocínio, um domínio às vezes até projetual. E a matemática, sempre vista como algo mais rígido, mantém sua solidez, mas pode ser extremamente lúdica".

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Exposição "A dança matemática das cores" usa botões e quebra-cabeças para aproximar dança e matemática - RL/Divulgação

Em seu texto de curadoria, Diego escreve: “cada painel-objeto, que também tem sua condição escultural, enseja um movimento sistemático que nos oferece uma diversidade infindável de formas, cores e tons”.

Serviço

Exposição “A dança matemática das cores”, de José Patrício
Local: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem
Visitação: de 9 de outubro a 28 de novembro
Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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