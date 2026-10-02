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Cultura | Notícia

Olinda abre convocatória para o Ciclo Artístico e Cultural 2027 com reajuste de 10% nos cachês de referência

Segundo gestão municipal, ao menos 95% da programação será composta por artistas pernambucanos e até 20% das atrações podem ser convidadas

Por JC Publicado em 02/10/2026 às 9:53
Inscrições para Ciclo Artístico e Cultural de Olinda 2027 começam nesta sexta-feira (2)
Inscrições para Ciclo Artístico e Cultural de Olinda 2027 começam nesta sexta-feira (2) - Divulgação

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A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo (Sepactur), publicou a Convocatória que abre a seleção de artistas, grupos e agremiações para a programação do Ciclo Artístico e Cultural da cidade em 2027.

As inscrições começam nesta sexta-feira (2) e vão até as 23h59 de 23 de outubro, pelo site da Prefeitura. Podem se inscrever pessoas físicas, jurídicas e MEIs de natureza cultural, na condição de artista individual ou grupo artístico.

Os critérios de avaliação são histórico artístico, representatividade e reconhecimento popular, e qualidade artística.

São contempladas mais de 50 categorias, entre elas afoxé, bacamarteiros, bandas de pífano, caboclinhos, cavalo marinho, ciranda, coco, grupos de capoeira, mamulengo, maracatus de baque solto e baque virado, pastoril, reisado, tribos de índios, troças, ursos e xaxado, além de DJs, grupos teatrais, corais e recitais poéticos.

Neste ciclo, os cachês de referência, valores aplicados a quem não apresentar comprovação de cachês anteriores, terão reajuste de 10%. As inscrições podem ser feitas por meio de conta Gmail e envio digital de documentação.

Segundo a Prefeitura, ao menos 95% da programação será composta por artistas pernambucanos e até 20% das atrações podem ser convidadas pela gestão.

A programação será definida pela Sepactur, com curadoria da Secretaria Executiva de Cultura e aprovação da Comissão de Montagem de Programação Artística.

O resultado será publicado no site da Prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios (DOM/AMUPE).

Calendário

Inscrições: 2 a 23 de outubro de 2026
Análise das propostas: 28 de outubro a 6 de novembro
Resultado preliminar: 9 de novembro
Recursos: 10 a 16 de novembro
Julgamento dos recursos: 19 a 30 de novembro
Resultado final dos habilitados: 4 de dezembro

Serviço

Convocatória Ciclo Artístico e Cultural de Olinda 2027
Inscrições: de 2 a 23 de outubro, até às 23h59
Site e edital completo: olinda.pe.gov.br/pagina/cultura
Dúvidas: cicloartolinda@gmail.com

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